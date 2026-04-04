Ο Πάπας Λέων έγινε ο πρώτος Ποντίφικας εδώ και δεκαετίες που μετέφερε τον Σταυρό της Μεγάλης Παρασκευής στο Κολοσσαίο
Ο Πάπας Λέων έγινε ο πρώτος Πάπας εδώ και δεκαετίες που μετέφερε τον σταυρό σε όλη την πομπή της Μεγάλης Παρασκευής στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

Υπό το φως των χεριών και μαζί με περίπου 30.000 πιστούς, ο 70χρονος Πάπας μετέφερε τον ξύλινο σταυρό και στους 14 σταθμούς της παραδοσιακής Via Crucis, ή Οδού του Σταυρού, στο αρχαίο ρωμαϊκό κτήριο, το οποίο υπήρξε τόπος μαρτυρίου για πολλούς από τους πρώτους Χριστιανούς.

Δείτε βίντεο από όλη την πομπή της Μεγάλης Παρασκευής στο Κολοσσαίο της Ρώμης:

Pope Leo XIV's first Good Friday: Carrying the cross at Colosseum for first time in decades"



Ο πάπας Βενέδικτος και ο Ιωάννης Παύλος ο Β’ είχαν σηκώσει τον Σταυρό, μόνον κατά την πρώτη και την τελευταία στάση της τελετής, ενώ ο Φραγκίσκος, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε την «Via Crucis» από το Βατικανό, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του.

Σε κλίμα κατάνυξης, στους στοχασμούς που διαβάστηκαν κατά την Οδό του Σταυρού έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις πληγές της Μέσης Ανατολής και των Αγίων Τόπων, αλλά και στην μορφή του Αγίου Φραγκίσκου, του αγίου της ειρήνης.
Δείτε Επίσης