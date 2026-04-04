Ο Πάπας Λέων έγινε ο πρώτος Ποντίφικας εδώ και δεκαετίες που μετέφερε τον Σταυρό της Μεγάλης Παρασκευής στο Κολοσσαίο
Υπό το φως των χεριών και μαζί με περίπου 30.000 πιστούς, ο 70χρονος Πάπας μετέφερε τον ξύλινο σταυρό και στους 14 σταθμούς της παραδοσιακής Via Crucis, ή Οδού του Σταυρού
Ο Πάπας Λέων έγινε ο πρώτος Πάπας εδώ και δεκαετίες που μετέφερε τον σταυρό σε όλη την πομπή της Μεγάλης Παρασκευής στο Κολοσσαίο της Ρώμης.
Υπό το φως των χεριών και μαζί με περίπου 30.000 πιστούς, ο 70χρονος Πάπας μετέφερε τον ξύλινο σταυρό και στους 14 σταθμούς της παραδοσιακής Via Crucis, ή Οδού του Σταυρού, στο αρχαίο ρωμαϊκό κτήριο, το οποίο υπήρξε τόπος μαρτυρίου για πολλούς από τους πρώτους Χριστιανούς.
Ο πάπας Βενέδικτος και ο Ιωάννης Παύλος ο Β’ είχαν σηκώσει τον Σταυρό, μόνον κατά την πρώτη και την τελευταία στάση της τελετής, ενώ ο Φραγκίσκος, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε την «Via Crucis» από το Βατικανό, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του.
Σε κλίμα κατάνυξης, στους στοχασμούς που διαβάστηκαν κατά την Οδό του Σταυρού έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις πληγές της Μέσης Ανατολής και των Αγίων Τόπων, αλλά και στην μορφή του Αγίου Φραγκίσκου, του αγίου της ειρήνης.
For the first time since 1994, the Pope is personally carrying the Cross through all 14 Stations as Pope Leo XIV leads the Via Crucis at Rome’s Colosseum on the first Good Friday of his pontificate.— AF Post (@AFpost) April 3, 2026
Pope Leo XIV became only the second pope to carry the Cross throughout the entire Way of the Cross at Rome’s Colosseum on Good Friday.— Sachin Jose (@Sachinettiyil) April 3, 2026
