Ξεκίνησαν οι αποφυλακίσεις στην Κούβα μετά την χάρη που απονεμήθηκε σε χιλιάδες ανθρώπους
Μεταξύ των αποφυλακισθέντων είναι νέοι, γυναίκες και ηλικιωμένοι, καθώς επίσης και «αλλοδαποί και Κουβανοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό»
Περίπου 20 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν σήμερα από φυλακή της Αβάνας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, μία ημέρα αφότου η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απονέμει χάρη σε 2.010 ανθρώπους, ως «ανθρωπιστική χειρονομία» λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών.
Οι αποφυλακισθέντες, με δάκρυα στα μάτια, αγκάλιαζαν συγγενείς και φίλους που τους περίμεναν έξω από τη φυλακή Λα Λίμα στα ανατολικά της πρωτεύουσας. «Αυτή η ευκαιρία σου δίνεται μόνο μία φορά στη ζωή» είπε ο Μπράιαν Πέρες, 20 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί για πρόκληση σωματικών βλαβών.
Ορισμένοι βγήκαν από τη φυλακή κρατώντας βαλίτσες και σακίδια, άλλοι είχαν μονάχα μια τσάντα με τα υπάρχοντά τους.
«Είναι μεγάλη ευλογία, αυτή η χάρη ήταν πραγματικά ένα δώρο για τους κρατούμενους», είπε ο Ντάμιαν Φαρίνιας, 20 ετών, εξηγώντας ότι εξεπλάγη από την απόφαση. Ο νεαρός είχε ήδη εκτίσει στη φυλακή 1 χρόνο και 8 μήνες για ληστεία.
Το βράδυ της Πέμπτης η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απονέμει χάρη σε εκατοντάδες κρατούμενους, χωρίς να συνδυάσει την απόφαση αυτή με τις συνομιλίες που διεξάγονται με τις ΗΠΑ. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε το πετρελαϊκό εμπάργκο στην Κούβα, επιτρέποντας σε ένα ρωσικό τάνκερ να ελλιμενιστεί το νησί, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη καυσίμων.
Η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων είναι εδώ και χρόνια κεντρική απαίτηση των ΗΠΑ από την Κούβα.
Η Αβάνα δεν κατονόμασε τα πρόσωπα στα οποία δόθηκε χάρη, ούτε διευκρίνισε τα αδικήματα για τα οποία είχαν καταδικαστεί. Εξήγησε μόνο ότι η χάρη βασίζεται στο είδος των αδικημάτων, την καλή συμπεριφορά τους στη φυλακή, λόγους υγείας και το χρονικό διάστημα της ποινής τους που έχουν ήδη εκτίσει. Από την απόφαση αποκλείονται όσοι καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονίες, σεξουαλικές επιθέσεις, εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά ή «αδικήματα κατά των αρχών».
URGENTE 🇨🇺 Régimen de Cuba inicia liberación de presos políticos ante presiones del gobierno @realDonaldTrump - @marcorubio— Luis Gadea (@GadeaNews) April 3, 2026
La dictadura anunció que dejará en libertad a 2010 presos políticos
Presos salen d prisión de La Lima, en las afueras de La Habana
Fotos: @CNN_Oppmann pic.twitter.com/bpGK9txJ5H
