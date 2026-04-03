Bloomberg: Πλοία στα Στενά του Ορμούζ καλούνται να πληρώσουν έως και 2 εκατ. δολάρια σε κινεζικά γουάν ή crypto πριν περάσουν
Τα πλοία πρέπει να υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία τα οποία ελέγχονται από φορείς που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης πριν δοθεί άδεια διέλευσης
Η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη, καθώς νέα δεδομένα δημιουργούνται για δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που επιχειρούν να περάσουν από ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, μετά την έγκριση σχετικού νομοσχεδίου από το ιρανικό κοινοβούλιο, έχουν τεθεί νέοι όροι για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πλοία που επιθυμούν να περάσουν από την περιοχή καλούνται να καταβάλουν σημαντικά ποσά, τα οποία μπορεί να φτάνουν έως και 2 εκατομμύρια δολάρια, σε κινεζικά γουάν ή σε κρυπτονομίσματα.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η διαδικασία φέρεται να περιλαμβάνει συνεργασία με εταιρεία που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης . Πριν από τη διέλευση, τα πλοία καλούνται να υποβάλουν πλήρη στοιχεία, μεταξύ των οποίων πληροφορίες για την ιδιοκτησία, τη σημαία, το φορτίο, τον προορισμό και το πλήρωμα, καθώς και δεδομένα από το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης, το οποίο καταγράφει το ιστορικό πλεύσης.
Στη συνέχεια πραγματοποιούνται έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση με χώρες που θεωρούνται εχθρικές από την Τεχεράνη. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθορίζεται το κόστος διέλευσης, το οποίο σύμφωνα με το Bloomberg ξεκινά από περίπου 1 δολάριο ανά βαρέλι αργού πετρελαίου για τα δεξαμενόπλοια.
Για ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), που μπορεί να μεταφέρει έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια, το ποσό αυτό θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για ένα μόνο πέρασμα από τα Στενά του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει υπερασπιστεί τη στάση της απέναντι στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αφορούν πλοία που σχετίζονται με χώρες που θεωρούνται εχθρικές.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι εκατοντάδες πλοία έχουν ήδη διαπραγματευτεί τη διέλευσή τους, ενώ σημαντικός αριθμός πλοίων παραμένει στην περιοχή εν αναμονή εξελίξεων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και την αγορά ενέργειας.
Κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειαςΤα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς μέσω αυτών διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Οποιαδήποτε εξέλιξη στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές και τη ναυτιλία.
