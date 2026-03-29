Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Αφγανιστάν από πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Πλημμύρες

Συνολικά 13 από τις 34 επαρχίες της χώρας έχουν πληγεί

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν από τις έντονες καταιγίδες των τελευταίων ημερών στο Αφγανιστάν, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

Συνολικά 13 από τις 34 επαρχίες της χώρας έχουν πληγεί, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα, με συνεργεία της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές. Ο εκπρόσωπος της αρχής, Γιουσούφ Χαμάντ, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.



Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες ποταμών και τις επικίνδυνες περιοχές και έδωσαν εντολή στους τοπικούς αξιωματούχους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας.



Νωρίτερα μέσα στο έτος, έντονες χιονοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες είχαν προκαλέσει δεκάδες θανάτους σε διάφορες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας την ευαλωτότητα του Αφγανιστάν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το Αφγανιστάν θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες χώρες σε φυσικές καταστροφές, καθώς έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις προκαλούν συχνά αιφνίδιες πλημμύρες με δεκάδες ή και εκατοντάδες θύματα. Το 2024 περισσότεροι από 300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από ανοιξιάτικες πλημμύρες.

Δεκαετίες συγκρούσεων, οι κακές υποδομές, η αδύναμη οικονομία, η αποψίλωση των δασών και η κλιματική αλλαγή εντείνουν τις επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπου πολλά σπίτια είναι χτισμένα από λάσπη και προσφέρουν περιορισμένη προστασία από πλημμύρες και έντονες χιονοπτώσεις.
