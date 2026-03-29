Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Αφγανιστάν από πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα
Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Αφγανιστάν από πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα
Συνολικά 13 από τις 34 επαρχίες της χώρας έχουν πληγεί
Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν από τις έντονες καταιγίδες των τελευταίων ημερών στο Αφγανιστάν, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.
Συνολικά 13 από τις 34 επαρχίες της χώρας έχουν πληγεί, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα, με συνεργεία της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές. Ο εκπρόσωπος της αρχής, Γιουσούφ Χαμάντ, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.
Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες ποταμών και τις επικίνδυνες περιοχές και έδωσαν εντολή στους τοπικούς αξιωματούχους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας.
Νωρίτερα μέσα στο έτος, έντονες χιονοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες είχαν προκαλέσει δεκάδες θανάτους σε διάφορες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας την ευαλωτότητα του Αφγανιστάν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Το Αφγανιστάν θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες χώρες σε φυσικές καταστροφές, καθώς έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις προκαλούν συχνά αιφνίδιες πλημμύρες με δεκάδες ή και εκατοντάδες θύματα. Το 2024 περισσότεροι από 300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από ανοιξιάτικες πλημμύρες.
Δεκαετίες συγκρούσεων, οι κακές υποδομές, η αδύναμη οικονομία, η αποψίλωση των δασών και η κλιματική αλλαγή εντείνουν τις επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπου πολλά σπίτια είναι χτισμένα από λάσπη και προσφέρουν περιορισμένη προστασία από πλημμύρες και έντονες χιονοπτώσεις.
Συνολικά 13 από τις 34 επαρχίες της χώρας έχουν πληγεί, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα, με συνεργεία της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές. Ο εκπρόσωπος της αρχής, Γιουσούφ Χαμάντ, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.
Flash floods have swept through 13 provinces in #Afghanistan, killing and injuring dozens while destroying several homes. Our teams have assessed the hardest-hit districts in Herat, and aid is on its way.— Norwegian Refugee Council (@NRC_Norway) March 29, 2026
Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες ποταμών και τις επικίνδυνες περιοχές και έδωσαν εντολή στους τοπικούς αξιωματούχους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας.
Heavy rainfall and flash #floods across large parts of Afghanistan have killed and injured several people, while also damaging homes, livelihoods & infrastructure.— OCHA Afghanistan (@OCHAAfg) March 29, 2026
Νωρίτερα μέσα στο έτος, έντονες χιονοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες είχαν προκαλέσει δεκάδες θανάτους σε διάφορες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας την ευαλωτότητα του Αφγανιστάν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Το Αφγανιστάν θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες χώρες σε φυσικές καταστροφές, καθώς έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις προκαλούν συχνά αιφνίδιες πλημμύρες με δεκάδες ή και εκατοντάδες θύματα. Το 2024 περισσότεροι από 300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από ανοιξιάτικες πλημμύρες.
Δεκαετίες συγκρούσεων, οι κακές υποδομές, η αδύναμη οικονομία, η αποψίλωση των δασών και η κλιματική αλλαγή εντείνουν τις επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπου πολλά σπίτια είναι χτισμένα από λάσπη και προσφέρουν περιορισμένη προστασία από πλημμύρες και έντονες χιονοπτώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα