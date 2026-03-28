No Kings Italia: Μαζική αντιπολεμική διαδήλωση στη Ρώμη, «λέμε όχι σε Τραμπ και Νετανιάχου», βίντεο
Ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση κατά του πολέμου «No Kings Italia» η οποία οργανώθηκε στην Ρώμη. Η πορεία ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Ντέλα Ρεπούμπλικα και έφτασε μέχρι τον περιφερειακό της Αιώνιας Πόλης.

Μαζί με σημαίες της ειρήνης, πολλοί συμμετέχοντες κρατούσαν εκείνες της Παλαιστίνης, του Ιράν της Βενεζουέλας και της Κούβας.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική διαδήλωση η οποία λέει όχι στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, στους ανθρώπους που μετατρέπουν τον πλανήτη σε μια τεράστια οικονομία πολέμου», τόνισε ο επικεφαλής των Ιταλών οικολόγων, Άντζελο Μπονέλι.


«Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας»

«Είναι μια ειρηνική, δημοκρατική κινητοποίηση. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας, την καταπολεμήσαμε ανέκαθεν», πρόσθεσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, του Cgil.


Eπικριτικά σχόλια προκάλεσαν φωτογραφίες που κρατούσε μικρή ομάδα διαδηλωτών, στις οποίες διακρίνονταν η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο και ο πρόεδρος της Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα, δίπλα σε χάρτινη λαιμητόμο.


«Πρόκειται για συμπεριφορές οι οποίες ξεπερνούν τα όρια που θέτει η δημοκρατία και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ», σχολίασε ο γερουσιαστής του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, Μικέλε Μπαρκαγιουόλο.
