No Kings Italia: Μαζική αντιπολεμική διαδήλωση στη Ρώμη, «λέμε όχι σε Τραμπ και Νετανιάχου», βίντεο
Μαζί με σημαίες της ειρήνης, πολλοί συμμετέχοντες κρατούσαν εκείνες της Παλαιστίνης, του Ιράν της Βενεζουέλας και της Κούβας
«Πρόκειται για μια εξαιρετική διαδήλωση η οποία λέει όχι στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, στους ανθρώπους που μετατρέπουν τον πλανήτη σε μια τεράστια οικονομία πολέμου», τόνισε ο επικεφαλής των Ιταλών οικολόγων, Άντζελο Μπονέλι.
❌Il corteo di protesta ha bloccato la Tangenziale Est di Roma. Video da No Kings Italy.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) March 28, 2026
I manifestanti intonano cori chiedendo le dimissioni del governo Meloni. Secondo gli organizzatori al corteo sono presenti 300.000 persone. Ancora nessun dato ufficiale dalla Questura. pic.twitter.com/hn0SEeIxXY
«Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας»«Είναι μια ειρηνική, δημοκρατική κινητοποίηση. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας, την καταπολεμήσαμε ανέκαθεν», πρόσθεσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, του Cgil.
I manifestanti scesi in piazza a Roma per il No Kings Day sono entrati in corteo all'interno della tangenziale Est, intonando contro il governo Meloni. pic.twitter.com/6A1mUm9fK0— Local Team (@localteamit) March 28, 2026
Eπικριτικά σχόλια προκάλεσαν φωτογραφίες που κρατούσε μικρή ομάδα διαδηλωτών, στις οποίες διακρίνονταν η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο και ο πρόεδρος της Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα, δίπλα σε χάρτινη λαιμητόμο.
Solidarietà a Giorgia Meloni, a Ignazio La Russa e a Carlo Nordio: le loro foto sono state esposte, ribaltate, durante il corteo No Kings Italy, oltretutto accanto a una ghigliottina di cartone… Ma qui gli unici ad aver perso la testa sono questi fanatici violenti. pic.twitter.com/c2Qe6tdgaE— Forza Italia (@forza_italia) March 28, 2026
«Πρόκειται για συμπεριφορές οι οποίες ξεπερνούν τα όρια που θέτει η δημοκρατία και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ», σχολίασε ο γερουσιαστής του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, Μικέλε Μπαρκαγιουόλο.
