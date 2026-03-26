Ξεπαγώνουν οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Μόσχας, Ρώσοι κοινοβουλευτικοί συναντήθηκαν στη Φλόριντα με Αμερικανούς γερουσιαστές
Ξεπαγώνουν οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Μόσχας, Ρώσοι κοινοβουλευτικοί συναντήθηκαν στη Φλόριντα με Αμερικανούς γερουσιαστές

Ελπίζουμε ότι αυτά τα πρώτα προσεκτικά βήματα θα συμβάλουν, ασφαλώς, στη συνέχιση της τόνωσης της διμερούς μας συνεργασίας, είχε δηλώσει για τη συνάντηση ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Ξεπαγώνουν οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Μόσχας, Ρώσοι κοινοβουλευτικοί συναντήθηκαν στη Φλόριντα με Αμερικανούς γερουσιαστές
Ρώσοι κοινοβουλευτικοί συνάντησαν σήμερα στην Ουάσινγκτον μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, δήλωσαν μια βουλευτής της Φλόριντα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, -μια πρώτη επίσκεψη εδώ και χρόνια την οποία χαιρέτισε το Κρεμλίνο.

«Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των δύο κοινοβουλίων παραμένει ζωτικής σημασίας και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε το κοινό μας συμφέρον στην επιδίωξη της ειρήνης», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η Άννα Πολίνα Λούνα, Ρεπουμπλικανή βουλευτής από τη Φλόριντα για την οποία η συνάντηση αυτή ήταν «μεγάλη τιμή».

Το μήνυμά της συνοδεύεται από μια φωτογραφία που δείχνει τη ρωσική αντιπροσωπεία να στέκεται δίπλα της μπροστά από το Ινστιτούτο για την Ειρήνη στην Ουάσινγκτον, το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη.


Συμβάλλει στην αναβίωση των σχέσεων Μόσχας - Ουάσιγκτον

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης τη διεξαγωγή των συνομιλιών αυτών σήμερα και διευκρίνισε ότι μια συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή, «με αντιπροσωπεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» των ΗΠΑ χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητα αυτών που θα συμμετάσχουν.

Το Κρεμλίνο, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα την επίσκεψη στις ΗΠΑ των αιρετών του ρωσικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι αυτή είχε στόχο να συμβάλει στην «αναβίωση» των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα πρώτα προσεκτικά βήματα θα συμβάλουν, ασφαλώς, στη συνέχιση της τόνωσης της διμερούς μας συνεργασίας», είχε δηλώσει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που Ρώσοι βουλευτές είχαν ταξιδέψει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Από το 2022, πολλοί Ρώσοι αξιωματούχοι τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν και πλέον χρόνο, αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων δεν επέτρεψαν την άρση του αδιεξόδου. Το Κρεμλίνο έχει αποκλείσει κάθε συμβιβασμό για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Πιστοί στο Κρεμλίνο

Ο Λεονίντ Σκούτσκι, επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού κόμματος (LDPR) - του κόμματος που στα χαρτιά αποτελεί την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση αλλά στην πραγματικότητα υποστηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν - όρισε τρία μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας: τον Μπόρις Τσερνίτσοφ, αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου, και τους βουλευτές Βιατσεσλάβ Νικόνοφ και Σβετλάνα Γιούροβα.

Όλοι οι Ρώσοι κοινοβουλευτικοί, μέλη του κοινοβουλίου το οποίο επικυρώνει συστηματικά τις αποφάσεις, είναι πιστοί στο Κρεμλίνο και υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος όρισε τις "κατευθυντήριες γραμμές" αυτής της επίσκεψης και ότι θα "ενημερωνόταν λεπτομερώς" μετά τις συναντήσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Δείτε Επίσης