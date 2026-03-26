Βαριά ποινή 18 ετών από γαλλικό δικαστήριο σε μελετητή του Ισλάμ για τρεις βιασμούς
Ο ελβετικής υπηκοότητας Ταρίκ Ραμαντάν δεν παρέστη στη δίκη στο Παρίσι δηλώνοντας ασθενής – Δεν υπάρχει συμφωνία για έκδοση από τη χώρα του στη Γαλλία

Δικαστήριο στο Παρίσι καταδίκασε τον διακεκριμένο μελετητή του Ισλάμ Ταρίκ Ραμαντάν σε φυλάκιση 18 ετών για βιασμό τριών γυναικών.

Πριν από δύο χρόνια ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για ξεχωριστή υπόθεση βιασμού στην Ελβετία.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η βαριά ποινή των 18 ετών δικαιολογείται από την «εξαιρετική σοβαρότητα των πράξεων». Η συναίνεση για σεξ δεν συνεπάγεται συναίνεση για οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, δήλωσε η δικαστής Κορίν Γκέτσμαν.

Ο 63χρονος Ραμαντάν, πρώην καθηγητής ισλαμικών σπουδών στο St Antony's College της Οξφόρδης, δεν παρέστη στη δίκη που έγινε στο Παρίσι.

Εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εναντίον του αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας δυσφήμισης, επισημαίνει το BBC. Δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι ήταν θύμα μιας πολιτικής προσπάθειας «να εξαλειφθεί ένας μουσουλμάνος διανοούμενος».

Οι δικηγόροι του δήλωναν ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία στη Γενεύη για σκλήρυνση κατά πλάκας ενώ καταδίκασαν τη δίκη ως φάρσα.

Η δικαστής Γκέτσμαν δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον Ραμαντάν, ωστόσο η Ελβετία δεν έχει συνάψει συνθήκη έκδοσης με τη Γαλλία.

Επιπλέον, ο Ραμαντάν αντιμετωπίζει μόνιμη απαγόρευση εισόδου στο γαλλικό έδαφος.

Η γαλλική υπόθεση ήρθε στο φως το 2017, όταν δύο από τις τρεις γυναίκες μίλησαν δημόσια στο πλαίσιο της εκστρατείας Me Too κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης.

Φεύγοντας από το δικαστήριο, μία από τις τρεις γυναίκες που εμπλέκονταν στην υπόθεση, η Χέντα Αγιάρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δικαστές την πίστεψαν και μίλησε για «εννέα χρόνια ταλαιπωρίας και αγώνα» από τότε που είχε αρχικά καταθέσει την καταγγελία.

Το 2017 είχε δηλώσει στη γαλλική τηλεόραση ότι ο πανεπιστημιακός «κυριολεκτικά μου όρμηξε σαν άγριο ζώο» σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου το 2012.

Η δεύτερη γυναίκα που μίλησε στη Γαλλία κατηγόρησε τον Ραμαντάν ότι τη βίασε σε ένα ξενοδοχείο στη Λυών το 2009. Η υπόθεση στην Ελβετία αφορούσε μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι την είχε βιάσει σε ένα ξενοδοχείο στη Γενεύη το 2008.

Σε δηλώσεις του ο Ραμανάν αντέδρασε στην ποινή και ζήτησε «νέα δίκη, μια δίκη με την παρουσία και των δύο μερών». «Δεν θα αφήσω αυτή την απόφαση να ισχύσει», δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien.

Ο Ταρίκ Ραμαντάν είναι εγγονός του Χασάν αλ-Μπάννα, ιδρυτή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Δείτε Επίσης