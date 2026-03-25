Μερτς: Προσπαθούμε να πείσουμε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για μία διπλωματική λύση στον πόλεμο
Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του Βερολίνου σχετικά με τον πόλεμο και τους κινδύνους που ενέχει για την παγκόσμια οικονομία σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ να αναζητήσουν πλέον μια διπλωματική λύση σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης την Τετάρτη (25/3).
Ο Μερτς επεσήμανε πως η λήξη της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν αποτελεί τη μόνη πραγματική λύση για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
«Ο καλύτερος τρόπος για να επαναφέρουμε τις τιμές υπό έλεγχο είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Και η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το επιτύχει αυτό το συντομότερο δυνατό».
«Συντονίζομαι στενά με τους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και πολλούς άλλους», πρόσθεσε.
Ο Μερτς αναγνώρισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών απαιτεί τη βούληση όλων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι προφανές προς το παρόν.
«Δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε κάθε αύξηση των τιμών μέσω φορολογικών μέτρων ή μέτρων από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.
German Chancellor Merz on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 25, 2026
We are trying everything to persuade the United States of America and Israel to now seek a diplomatic solution to this war.
Some of what is being said there is not entirely clear to us in its strategic dimension. pic.twitter.com/Ht7O5QSJO0
Ο καγκελάριος τόνισε ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του Βερολίνου σχετικά με τον πόλεμο και τους κινδύνους που ενέχει για την παγκόσμια οικονομία σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
#BREAKING Germany Chancellor Merz says ending Iran war is best way to control oil prices, Berlin doing everything possible for quick resolution — Anadolu English (@anadoluagency) March 25, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα