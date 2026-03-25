Μερτς: Προσπαθούμε να πείσουμε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για μία διπλωματική λύση στον πόλεμο
Μερτς: Προσπαθούμε να πείσουμε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για μία διπλωματική λύση στον πόλεμο

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του Βερολίνου σχετικά με τον πόλεμο και τους κινδύνους που ενέχει για την παγκόσμια οικονομία σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Μερτς: Προσπαθούμε να πείσουμε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για μία διπλωματική λύση στον πόλεμο
1 ΣΧΟΛΙΟ
«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ να αναζητήσουν πλέον μια διπλωματική λύση σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης την Τετάρτη (25/3).

Ο Μερτς επεσήμανε πως η λήξη της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν αποτελεί τη μόνη πραγματική λύση για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

«Δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε κάθε αύξηση των τιμών μέσω φορολογικών μέτρων ή μέτρων από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Ο καλύτερος τρόπος για να επαναφέρουμε τις τιμές υπό έλεγχο είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Και η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το επιτύχει αυτό το συντομότερο δυνατό».

Ο καγκελάριος τόνισε ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του Βερολίνου σχετικά με τον πόλεμο και τους κινδύνους που ενέχει για την παγκόσμια οικονομία σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Συντονίζομαι στενά με τους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και πολλούς άλλους», πρόσθεσε.

Ο Μερτς αναγνώρισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών απαιτεί τη βούληση όλων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι προφανές προς το παρόν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

