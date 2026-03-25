Συντρίμμια πυραύλου κατέπεσαν στο Αμμάν της Ιορδανίας
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πύραυλος κατέπεσε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες

1 ΣΧΟΛΙΟ
Πύραυλος που, κατά τα φαινόμενα, προερχόταν από την περιοχή του Ιράν, κατέπεσε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης σε περιοχή κοντά στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε αναχαίτιση του πυραύλου από την ιορδανική αεράμυνα.

Τα συντρίμμια κατέπεσαν σε ανοιχτό πεδίο, περίπου 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Αν και σε σχετικά μικρή απόσταση υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχουν τραυματίες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Από την αρχή του πολέμου στην Ιορδανία, χώρα ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έχουν καταπέσει 240 πύραυλοι και drone και από αυτά έχουν αναχαιτιστεί 222. Μόνο την Τρίτη ακούστηκαν εννιά φορές οι σειρήνες., ανέφερε ακόμη η ΕΡΤ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης