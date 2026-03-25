Συντρίμμια πυραύλου κατέπεσαν στο Αμμάν της Ιορδανίας
Ο πύραυλος κατέπεσε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες
Πύραυλος που, κατά τα φαινόμενα, προερχόταν από την περιοχή του Ιράν, κατέπεσε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης σε περιοχή κοντά στο Αμμάν της Ιορδανίας.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε αναχαίτιση του πυραύλου από την ιορδανική αεράμυνα.
Τα συντρίμμια κατέπεσαν σε ανοιχτό πεδίο, περίπου 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.
Αν και σε σχετικά μικρή απόσταση υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχουν τραυματίες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
Από την αρχή του πολέμου στην Ιορδανία, χώρα ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έχουν καταπέσει 240 πύραυλοι και drone και από αυτά έχουν αναχαιτιστεί 222. Μόνο την Τρίτη ακούστηκαν εννιά φορές οι σειρήνες., ανέφερε ακόμη η ΕΡΤ.
Iranian missile debris fell in an open area near Marj Al-Hamam in Amman, Jordan 🇯🇴. pic.twitter.com/Z1FpJGN6CU— ILRedAlert (@ILRedAlert) March 24, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
