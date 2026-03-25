CNN: Οι Ιρανοί προτιμούν να διαπραγματευτούν με τον Βανς

Ιρανοί εκπρόσωποι έχουν γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν επιθυμούν να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ανέφερε το CNN.



Όπως προσθέτει το αμερικανικό δίκτυο, οι Ιρανοί θα προτιμούσαν να συνεργαστούν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με δύο πηγές της περιοχής.



Το μήνυμα, το οποίο μεταβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω παρασκηνιακών διαύλων, υποδηλώνει ότι το Ιράν πιστεύει ότι οι συζητήσεις με τη συμμετοχή των Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν θα ήταν παραγωγικές, δεδομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης που επικράτησε μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων πριν από την έναρξη των στρατιωτικών ενεργειών από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.



Ο Βανς— σε αντίθεση με τους άλλους δύο διαπραγματευτές και ακόμη και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο— θεωρείται πιο ευνοϊκά διακείμενος προς την πρόθεση να τερματιστεί ο πόλεμος, ανέφεραν ακόμη οι πηγές.



Περιφερειακοί παράγοντες αναγνωρίζουν πάντως ότι η συμμετοχή του Βανς στις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, καθώς δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί η λήξη της σύγκρουσης.



Ο Γουίτκοφ, ειδικότερα, εξακολουθεί να ασχολείται ενεργά με το θέμα από την πλευρά των ΗΠΑ, ενώ οι πηγές ανέφεραν ότι οι Ιρανοί πιθανότατα δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να συνεργαστούν με όποιον στείλει η κυβέρνηση Τραμπ για να διαπραγματευτεί.