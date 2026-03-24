Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο με κυβερνητικές υπηρεσίες στη Νότια Αφρική, βίντεο
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ αναμένεται να γίνει εκτίμηση των ζημιών από τις Αρχές
Στις φλόγες τυλίχθηκε το ιστορικό κτίριο Botha Sigcau στο Mthatha της επαρχίας Eastern Cape στη Νότια Αφρική, όπου στεγάζονται περισσότερα από έντεκα κυβερνητικά τμήματα, μεταξύ των οποίων τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Γεωργικών Υποθέσεων, με τα αίτια της πυρκαγιάς να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Σύμφωνα με το SABC News, υπάρχει μεγάλη αναστάστωση καθώς στο κτίριο στεγάζονται περισσότερα από έντεκα κυβερνητικά τμήματα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε το περιστατικό.
Στο κτίριο λειτουργούν σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα τμήματα Υγείας, Παιδείας και Γεωργικών Υποθέσεων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ αναμένεται να διευκρινιστεί το μέγεθος των ζημιών και το πότε θα μπορέσουν να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία τα τμήματα που στεγάζονται στο κτίριο.
Το κτίριο είχε απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα, καθώς το Επαρχιακό Τμήμα Δημόσιων Έργων δεν είχε καταβάλει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ρεύματος και να μην είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ εργαζόμενοι παρέμεναν εκτός των εγκαταστάσεων.
A fire has engulfed the Botha Sigcau Building in Mthatha, South Africa, a facility that houses several government departments.— Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2026
