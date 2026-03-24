Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ με animation τύπου Lego για τα στενά του Ορμούζ
Η αισθητική του σύντομου κλιπ θυμίζει διαφημιστικό παιχνιδιών, ωστόσο μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα προπαγάνδας
Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν περιορίζεται μόνο σε στρατιωτικά μέσα, αλλά έχει επεκταθεί εδώ και εβδομάδες στο πεδίο της πληροφόρησης, με κάθε πλευρά να χρησιμοποιεί memes και βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη για να πλήξει το γόητρο της άλλης.
Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αναδημοσιεύονται από κρατικά ΜΜΕ του Ιράν παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους διεθνείς ηγέτες ως χαρακτήρες τύπου Lego. Η αισθητική αυτών των σύντομων κλιπ θυμίζει διαφημιστικό παιχνιδιών, ωστόσο μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα προπαγάνδας.
Το τελευταίο animation που δημοσιεύτηκε από ιρανικό μέσο παρουσιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποσταθεροποιητική δύναμη στον πλανήτη και την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, ενώ επιχειρεί να εμφανίσει το Ιράν ως ψύχραιμο και στρατηγικά προετοιμασμένο αντίπαλο. Παρά τον σατιρικό τόνο, το περιεχόμενο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πίεσης και αντιπαράθεσης, καθώς τα στενά του Ορμούζ παραμένουν μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον πλανήτη και οι επιθέσεις στην περιοχή έχουν επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Iran's trolling of Trump is brutal. Iran is now posting Lego videos. 😂🤣👇 pic.twitter.com/k6J10G8M7H— Bill Madden (@maddenifico) March 23, 2026
