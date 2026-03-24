Δείτε βίντεο από τις σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα
Το Ισραήλ έπληξε στόχους στο Ιράν το βράδυ και η Τεχεράνη απάντησε με σφοδρότητα - Έξι τραυματίες στο Τελ Αβίβ μετά από πρωινό χτύπημα πυραύλου
Ενδεικτικά της έντασης των ιρανικών πληγμάτων στο Τελ Αβίβ τη νύχτα που πέρασε και σήμερα το πρωί είναι τα βίντεο που κατέγραψαν οι απεσταλμένοι του Protothema.gr στο Ισραήλ, Γιάννης Χαραμίδης και Δημήτρης Τσίγκας.
Μετά από ανάπαυλα στις εχθροπραξίες που κράτησε περίπου 15 ώρες, το Ισραήλ έπληξε στόχους στο Ιράν το βράδυ και η Τεχεράνη απάντησε με σφοδρότητα χτυπώντας πόλη στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ, όπου σημειώθηκαν εκρήξεις έπειτα από προειδοποίηση για ιρανικό πλήγμα. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, εκτιμάται ότι μόνο ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν προς το Τελ Αβίβ σήμερα το πρωί. Πιθανολογείται ότι επρόκειτο είτε για νέα παραλλαγή βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς είτε για νέο τύπο κεφαλής διασποράς, η οποία περιείχε 3-4 μεγάλες βόμβες βάρους περίπου 100 κιλών που έπεσαν στο έδαφος.
