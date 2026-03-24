Politico: Ο Τραμπ εξετάζει τον Γκαλιμπάφ ως πιθανό διαπραγματευτή και μελλοντικό ηγέτη του Ιράν
Ο Λευκός Οίκος αναζητεί πρόσωπο εντός του ιρανικού συστήματος εξουσίας για συμφωνία με έμφαση στο πετρέλαιο και την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης - Εκτός επιλογών της Ουάσιγκτον ο Παχλαβί
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διακριτικά τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ως πιθανό συνομιλητή – ακόμη και ως ενδεχόμενο μελλοντικό ηγέτη – στο πλαίσιο αναζήτησης διπλωματικής λύσης για τον πόλεμο με το Ιράν, γράφει το Politico.
Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να εντοπίσει πρόσωπο που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί συμφωνία, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται να μετατοπίζει το βάρος από τη στρατιωτική πίεση σε μια πιθανή πολιτική διευθέτηση.
Aναζήτηση συνομιλητή εντός του ιρανικού συστήματοςΟ 64χρονος Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους με αντίποινα, θεωρείται από ορισμένους στον Λευκό Οίκο ως πιθανός αξιόπιστος συνομιλητής που θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην επόμενη φάση του πολέμου, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να στηρίξει αποκλειστικά ένα πρόσωπο, επιδιώκοντας να αξιολογήσει περισσότερους πιθανούς υποψηφίους προκειμένου να διαπιστώσει ποιος θα ήταν πρόθυμος να συνάψει συμφωνία.
«Είναι μια ισχυρή επιλογή», ανέφερε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. «Είναι από τους επικρατέστερους… αλλά πρέπει να τους δοκιμάσουμε και δεν μπορούμε να βιαστούμε».
Στόχος μια διπλωματική διέξοδος από την κρίσηΤο ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για τον εντοπισμό συνομιλητή υποδηλώνει προσπάθεια εξεύρεσης διεξόδου από μια κρίση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και αναζωπύρωση ανησυχιών για τον πληθωρισμό.
Παράλληλα, αναδεικνύεται το ερώτημα για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία του Ιράν μετά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί βασικά στελέχη της ιρανικής ηγεσίας από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις, σημειώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαπραγματεύονται μέσω των μέσων ενημέρωσης».
Πενθήμερη παύση στρατιωτικών πληγμάτωνΟ Ντόναλντ Τραμπ άφησε τη Δευτέρα να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσέγγιση με «πολύ ισχυρές» προσωπικότητες στο Ιράν, ανακοινώνοντας πενθήμερη παύση σε «κάθε στρατιωτικό πλήγμα κατά ιρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών» όσο συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης, το πετρέλαιο αποτελεί βασικό στοιχείο των αμερικανικών υπολογισμών. Ο Τραμπ φέρεται να μην επιθυμεί πλήγμα στο νησί Χαργκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό κέντρο του Ιράν, εκτιμώντας ότι μια μελλοντική ηγεσία θα μπορούσε να συνάψει συμφωνία παρόμοια με εκείνη που επιτεύχθηκε στη Βενεζουέλα.
Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάλογο με την περίπτωση της Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
«Το ζήτημα είναι να υπάρξει ένα πρόσωπο αντίστοιχο της Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα, στο οποίο θα πούμε: θα σε διατηρήσουμε στην εξουσία, δεν θα σε απομακρύνουμε, θα συνεργαστείς μαζί μας και θα μας δώσεις μια καλή συμφωνία για το πετρέλαιο», σημείωσε.
Αμφιβολίες για τη δυνατότητα επιλογής ηγεσίαςΩστόσο, ορισμένοι σύμμαχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν πρόωρη ή ακόμη και αφελή την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την επιλογή της επόμενης ηγεσίας του Ιράν, όπως συνέβη στη Βενεζουέλα.
Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει πιέσεις και να συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα στις ΗΠΑ.
«Φαίνεται σαν πολιτική τοποθέτηση, σαν να προσπαθεί να δημιουργήσει μια πραγματικότητα μέσω δηλώσεων», σημείωσε.
Αξιωματούχος χώρας του Κόλπου εκτίμησε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να παρουσιάζει πιο προχωρημένες από ό,τι είναι τις διαπραγματεύσεις, ώστε να κερδίσει χρόνο και να σταθεροποιήσει τις αγορές.
«Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να σταθεροποιήσει τις αγορές. Το δύσκολο είναι να διαπιστωθεί αν επιδιώκει πραγματικά διέξοδο ή αν θέτει απαιτήσεις που το Ιράν θα απορρίψει», ανέφερε.
Επιφυλάξεις για τον ρόλο ΓκαλιμπάφΟ αναλυτής του International Crisis Group Αλί Βαέζ σημείωσε ότι ο Γκαλιμπάφ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στελέχους του ιρανικού συστήματος εξουσίας.
«Είναι φιλόδοξος και πραγματιστής, αλλά παραμένει βαθιά προσηλωμένος στη διατήρηση της ισλαμικής τάξης στο Ιράν», ανέφερε, εκτιμώντας ότι δύσκολα θα προχωρούσε σε σημαντικές παραχωρήσεις προς την Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με την ανάλυση, ακόμη και αν ο ίδιος επιχειρούσε να κινηθεί προς συμβιβασμό, το στρατιωτικό και ευρύτερο σύστημα ασφαλείας του Ιράν πιθανότατα θα περιόριζε τα περιθώριά του, καθώς το κλίμα στην Τεχεράνη χαρακτηρίζεται από έντονη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Παχλαβί εκτός επιλογών της ΟυάσιγκτονΠαράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ανάδειξης του εξόριστου πολιτικού Ρεζά Παχλαβί, καθώς θεωρείται ότι δεν διαθέτει επαρκή νομιμοποίηση εντός του Ιράν.
«Το τελευταίο που θα ήθελες είναι να τοποθετήσεις κάποιον που μεγάλωσε εκτός χώρας. Αυτό θα οδηγούσε σε χάος», ανέφερε αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Παχλαβί «δεν βρίσκεται στο τραπέζι».
Αντίθετα, η προσοχή στρέφεται σε πρόσωπα που ήδη κατέχουν θέσεις εξουσίας στο ιρανικό σύστημα, αναζητώντας αντίστοιχες περιπτώσεις με το πολιτικό κίνημα των Τσαβίστας στη Βενεζουέλα.
Ο Γκαλιμπάφ διέψευσε τη Δευτέρα ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ωστόσο αξιωματούχοι της κυβέρνησης εκτιμούν ότι οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε εσωτερικούς πολιτικούς χειρισμούς.
«Βρισκόμαστε στη φάση δοκιμής για να διαπιστώσουμε ποιος μπορεί να αναδειχθεί και ποιος επιδιώκει να αναδειχθεί», ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Και καθώς εμφανίζονται υποψήφιοι, θα τους αξιολογούμε γρήγορα και, αν είναι ριζοσπαστικοί, θα τους απομακρύνουμε».
Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται να προωθήσει συμφωνία ειρήνης εντός της εβδομάδας, επιδιώκοντας πρόοδο στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και επίτευξη κατάπαυσης πυρός.
«Ο πρόεδρος, όπως κάθε άνθρωπος, θα προτιμούσε την ειρήνη από τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα