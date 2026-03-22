Στενά του Ορμούζ: Έκρηξη κοντά σε φορτηγό πλοίο στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Προειδοποίηση για πιθανό πλήγμα με drone ή πύραυλο - Συναγερμός 15 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάρτζα – Σε επιφυλακή η ναυτιλιακή κοινότητα για νέους κινδύνους στον Κόλπο
Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στις 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:08 (UTC), στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο.
Σύμφωνα με αναφορά των αρμόδιων αρχών και της εταιρείας EOS Risk Group το συμβάν σημειώθηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάρτζα, όταν πλοίαρχος φορτηγού πλοίου ανέφερε έκρηξη από άγνωστο βλήμα σε κοντινή απόσταση από το πλοίο. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές που να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο το σκάφος.
Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατός ο σαφής προσδιορισμός του στόχου της επίθεσης. Μετά από επανεξέταση, η σχετική προειδοποίηση αναταξινομήθηκε, υποδεικνύοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις συνθήκες και την πρόθεση του συμβάντος.
Παράλληλα, εκδόθηκαν οδηγίες προς τα διερχόμενα πλοία να τηρούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, να διατηρούν συνεχή επιτήρηση (οπτική και μέσω ραντάρ) σε 24ωρη βάση και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες ναυτικές Αρχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση πιθανών εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drone ή πυραύλους.
Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή του Κόλπου, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και τη μεταφορά ενέργειας.
