Τρομακτικό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα γυναικών: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Ποδηλασία Αγώνας Ατύχημα

Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη προς το τέλος του αγώνα  156 χλμ. Μιλάνο-Σαν Ρέμο

36 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ιταλίδα ποδηλάτισσα Ντεμπόρα Σιλβέστρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τη διάρκεια του κλασικού μονοήμερου ποδηλατικού αγώνα γυναικών Μιλάνο-Σανρέμο το Σάββατο.

Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη προς το τέλος του αγώνα, όταν αρκετές ποδηλάτισσες ενεπλάκησαν σε καραμπόλα και έμειναν στο έδαφος. Η Σιλβέστρι έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο του ατυχήματος, αλλά στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, έπεσε με το κεφάλι πάνω από τις προστατευτικές μπάρες.

Δείτε το βίντεο:






Κλείσιμο
Η Ιταλίδα προσγειώθηκε σε χαμηλότερο σημείο του δρόμου μετά από πτώση αρκετών μέτρων και έμεινε ξαπλωμένη στο έδαφος. Η ομάδα της, η Laboral Kutxa, εξέδωσε λίγο αργότερα ανακοίνωση για να ενημερώσει σχετικά με την κατάστασή της.

«Η Ντεμπόρα Σιλβέστρι υπέστη πτώση στην κατάβαση της Cipressa. Εχει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη». Αργότερα πρόσθεσαν: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες ώρες υπό ιατρική παρακολούθηση, και θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις για να εκτιμηθεί η έκταση των τραυματισμών της»


Η Βελγίδα Lotte Kopecky κέρδισε τελικά τον αγώνα των 156 χλμ. μετά τις χαοτικές σκηνές, νικώντας οριακά την Ελβετή Noemi Ruegg σε σπριντ προς τη γραμμή τερματισμού. Ωστόσο, παρά τη νίκη της, ο αγώνας επισκιάστηκε από το περιστατικό και η Kopecky δήλωσε μετά τη νίκη της: «Ελπίζω όλοι να είναι καλά

Δύο από τις φαβορί του αγώνα, η Κάσια Νιεβιάδομα-Φίνι και η Κιμ Λε Κουρ-Πιναάρ, ενεπλάκησαν επίσης στη σύγκρουση. Η Νιεβιάδομα-Φίνι δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ενώ η Λε Κουρ-Πιναάρ επανήλθε στον αγώνα, αλλά τερμάτισε στην 99η θέση.
36 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

