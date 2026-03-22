Τρομακτικό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα γυναικών: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα, δείτε βίντεο
Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη προς το τέλος του αγώνα 156 χλμ. Μιλάνο-Σαν Ρέμο
Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη προς το τέλος του αγώνα, όταν αρκετές ποδηλάτισσες ενεπλάκησαν σε καραμπόλα και έμειναν στο έδαφος. Η Σιλβέστρι έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο του ατυχήματος, αλλά στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, έπεσε με το κεφάλι πάνω από τις προστατευτικές μπάρες.
Δείτε το βίντεο:
Caduta tremenda a circa 20 km dall'arrivo della Milano-Sanremo Women 2026 😱— Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 21, 2026
Le conseguenze peggiori le ha avute Debora Silvestri che è caduta giù dal muretto. Per fortuna la ragazza italiana è cosciente ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del… pic.twitter.com/lbQHbLqXNA
We slowed it down so you can see how bad that was ⚠️— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) March 21, 2026
In a shocking moment that unfolded during Saturday’s women’s Milan-San Remo, Italian rider Debora Silvestri was rushed to hospital after a terrifying crash that left fans holding their breath.
The chaos erupted on the fast,… pic.twitter.com/owQ7AmwLOI
L'image terrible pic.twitter.com/0oJdtKezo6— Siegvarg (@Kranzschwinger) March 21, 2026
Η Ιταλίδα προσγειώθηκε σε χαμηλότερο σημείο του δρόμου μετά από πτώση αρκετών μέτρων και έμεινε ξαπλωμένη στο έδαφος. Η ομάδα της, η Laboral Kutxa, εξέδωσε λίγο αργότερα ανακοίνωση για να ενημερώσει σχετικά με την κατάστασή της.
«Η Ντεμπόρα Σιλβέστρι υπέστη πτώση στην κατάβαση της Cipressa. Εχει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη». Αργότερα πρόσθεσαν: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες ώρες υπό ιατρική παρακολούθηση, και θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις για να εκτιμηθεί η έκταση των τραυματισμών της»
Lotte Kopecky wins Milano-Sanremo with a huge sprint! 👏🔥 pic.twitter.com/5ddaT6n7mw— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 21, 2026
Δύο από τις φαβορί του αγώνα, η Κάσια Νιεβιάδομα-Φίνι και η Κιμ Λε Κουρ-Πιναάρ, ενεπλάκησαν επίσης στη σύγκρουση. Η Νιεβιάδομα-Φίνι δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ενώ η Λε Κουρ-Πιναάρ επανήλθε στον αγώνα, αλλά τερμάτισε στην 99η θέση.
