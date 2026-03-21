Μπορούν να χτυπήσουν την Σούδα και την Κρήτη με πυραύλους;

Οι επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ σε στόχους στο Ιράν, έχει τα γνωστά αντίποινα σε στόχους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Οι επιθέσεις επικεντρώνονται κυρίως σε βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπου σταθμεύουν δυνάμεις ή μέσα των ΗΠΑ.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να επεκταθεί και προς τη Ναυτική Βάση Σούδας στην Κρήτη, μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές και ΝΑΤΟϊκές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η βάση της Σούδας αποτελεί κομβικό σημείο υποστήριξης επιχειρήσεων, με δυνατότητα φιλοξενίας μαχητικών αεροσκαφών, πλοίων και υποδομών ανεφοδιασμού. Ωστόσο, η γεωγραφική απόσταση από το Ιράν είναι σημαντική, ενώ η περιοχή καλύπτεται από πολυεπίπεδη αεράμυνα του ΝΑΤΟ και της Ελλάδας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Ιράν διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, θεωρητικά ικανούς να πλήξουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, μια απευθείας επίθεση σε ελληνικό έδαφος και σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ θα αποτελούσε σαφή κλιμάκωση με σοβαρές συνέπειες, ενεργοποιώντας μηχανισμούς συλλογικής άμυνας...





