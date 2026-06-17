Ο Μακρόν χαιρετίζει την «επιτυχία» της συνόδου κορυφής και μια «στιγμή ενότητας» μετά από μήνες «διαφωνιών»

«Αυτή η G7 είναι αντικειμενικά μια επιτυχία, ήταν μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζήτησης και πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν εδώ», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος