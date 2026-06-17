Ο Μακρόν χαιρετίζει την «επιτυχία» της συνόδου κορυφής και μια «στιγμή ενότητας» μετά από μήνες «διαφωνιών»
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Σύνοδος G7 Ρωσία Ουκρανία

Ο Μακρόν χαιρετίζει την «επιτυχία» της συνόδου κορυφής και μια «στιγμή ενότητας» μετά από μήνες «διαφωνιών»

«Αυτή η G7 είναι αντικειμενικά μια επιτυχία, ήταν μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζήτησης και πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν εδώ», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Μακρόν χαιρετίζει την «επιτυχία» της συνόδου κορυφής και μια «στιγμή ενότητας» μετά από μήνες «διαφωνιών»
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την «επιτυχία» της συνόδου κορυφής της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν, περιγράφοντάς την ως «μια στιγμή ενότητας, ποιοτικών συζητήσεων και πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν εδώ», μετά από μήνες «διαφωνιών».

«Αυτή η G7 είναι αντικειμενικά μια επιτυχία, ήταν μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζήτησης και πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν εδώ», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι αυτή «μας επέτρεψε να συντονιστούμε πολύ στενά για να ανταποκριθούμε σε κρίσεις και να εργαστούμε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας».

⁠Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής ότι η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Η Ουκρανία προευλάνει, αντιστέκεται και η Ρωσία οπισθοχωρεί», τόνισε.



Παράλληλα είπε ότι «η επανακινητοποίηση της G7» για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία είναι «εξαιρετικά σημαντική».

«Έχουμε δεσμευτεί να αυξήσουμε την πίεση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των κυρώσεων μας, και αυτή η επανακινητοποίηση της G7 είναι εξαιρετικά σημαντική», δήλωσε.

Όσον αφορά την Ουκρανία, «αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια σύγκλιση εντός της G7. Και είναι η πρώτη φορά που καταλήξαμε σε τόσο σαφή συμπεράσματα», δήλωσε.

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