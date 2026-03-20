Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Νέος κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία: Επανεμφάνιση της πειρατείας εν μέσω πολεμικής έντασης
Ένοπλες ομάδες εκμεταλλεύονται το γεωπολιτικό χάος στη Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο πλοία σε Ινδικό Ωκεανό και Κόλπο του Άντεν.
Ένα νέο, ιδιαίτερα ανησυχητικό μέτωπο αναδύεται παράλληλα με την πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η πειρατεία επανέρχεται δυναμικά, απειλώντας ευθέως την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας. Σύμφωνα με την EOS Risk Group, η αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή φαίνεται να δημιουργεί «παράθυρο ευκαιρίας» για ένοπλες ομάδες, οι οποίες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη μειωμένη επιτήρηση και την αυξημένη στρατιωτική ένταση.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι περιστατικό στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ύποπτοι πειρατές επιχείρησαν να καταλάβουν ιρανικό αλιευτικό σκάφος ανοιχτά της Σομαλίας, χρησιμοποιώντας δύο ταχύπλοα. Η επίθεση αποκρούστηκε μετά από αντίσταση του πληρώματος, με έναν δράστη νεκρό και δύο τραυματίες. Σε ξεχωριστό συμβάν, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Μογκαντίσου δέχθηκε καταδίωξη από σκάφος με πέντε επιβαίνοντες, το οποίο ακολουθούσε την ίδια πορεία για περίπου 20 λεπτά πριν αποχωρήσει.
Τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν ότι μικρές, ευέλικτες ομάδες (PAGs – Pirate Action Groups) παραμένουν ενεργές και μπορούν να επιχειρήσουν επιθέσεις με ελάχιστη προειδοποίηση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα πλοία με χαμηλό ύψος εξάλων (freeboard κάτω των 10 μέτρων) και ταχύτητα κάτω των 15 κόμβων, καθώς διευκολύνεται η επιβίβαση από πειρατές.
Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται «ουσιαστικός» σε αποστάσεις έως και 600 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σομαλίας, ενώ συνιστάται στα πλοία να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 400 ναυτικών μιλίων από την ακτή. Η επανεμφάνιση της πειρατείας δεν θεωρείται αποκομμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικών απειλών που συνοδεύουν τις γεωπολιτικές συγκρούσεις στην περιοχή.
Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης σύνδεσης με κρατικούς δρώντες, η παράλληλη δράση πειρατών, στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και επικίνδυνο περιβάλλον για τη ναυσιπλοΐα.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας (BMP), να ενισχύουν την επιτήρηση και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να χρησιμοποιούν ένοπλες ομάδες ασφαλείας κατά τη διέλευση από περιοχές υψηλού κινδύνου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων σκαφών, καθώς η πρόληψη παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αποτροπής επιθέσεων. Η πειρατεία επιστρέφει έτσι στο προσκήνιο, όχι ως μεμονωμένη απειλή, αλλά ως μέρος ενός νέου, πολυεπίπεδου σκηνικού ασφάλειας που δοκιμάζει τις αντοχές της παγκόσμιας ναυτιλίας.
