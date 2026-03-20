Ο Μερτς καταγγέλλει τον Όρμπαν για «κατάφωρη ανεντιμότητα» στην υπόθεση του δανείου στην Ουκρανία
Ο Γερμανός καγκελάριος επιτέθηκε στον Ούγγρο πρωθυπουργό για την άρνηση του να άρει το βέτο του στο δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στο Κίεβο
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, κατηγόρησε τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, για «κατάφωρη ανεντιμότητα» μετά την άρνησή του να υποχωρήσει στις πιέσεις των Ευρωπαίων ηγετών και να άρει το βέτο του για το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.
Η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας κλιμακώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε με ιδιαίτερα οξύ τόνο την απογοήτευσή του για την απόφαση του Ούγγρου πρωθυπουργού να διατηρήσει το βέτο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την έγκριση ενός δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.
Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στάση του Όρμπαν θα αφήσει «βαθιά σημάδια» στις σχέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ είχαν υπογραμμίσει τη σημασία της οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία, εν μέσω της πολεμικής κρίσης, και η στάση του Όρμπαν ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τη γενική πολιτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατηγορία για «ανεντιμότητα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση«Πρόκειται για ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι αυτή η συμπεριφορά δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της ΕΕ.
Η αντίθεση με τους υπόλοιπους ηγέτες της ΕΕΗ απόφαση του Βίκτορ Όρμπαν να μην υποχωρήσει στις πιέσεις των ομολόγων του από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, να εγκρίνουν το δάνειο για την Ουκρανία, προκάλεσε έντονη αντίδραση.
