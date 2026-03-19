Χέγκσεθ: Πολλά ΜΜΕ θέλουν να σας πείσουν πως ο πόλεμος θα είναι ατέρμονος, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ έκανε λόγο για αχάριστους συμμάχους στην Ευρώπη και κατηγόρησε τους Μπους, Ομπάμα και Μπάιντεν για αναξιοπιστία, αναφορικά με τους πολέμους σε Ιράκ και Αφγανιστάν - Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώσουμε τους κακούς, είπε για τα πρόσθετα $200 δισ. που φέρεται να ζήτησε το Πεντάγωνο για τις πολεμικές ανάγκες
Ο Χέγκσεθ ξεκίνησε τις δηλώσεις αποτίοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. «Θα το φέρουμε εις πέρας. Θα τιμήσουμε τη θυσία τους. Η θυσία τους δεν κάνει παρά να ενισχύει τη δέσμευσή μας», είπε χαρακτηριστικά.
«Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης θέλουν να πιστέψετε πως ο πόλεμος θα είναι ατέρμονος, ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα αποτύχει. Απέχουν πολύ από την αλήθεια. Ακούστε το από εμένα, έναν από τις εκατοντάδες χιλιάδες που πολέμησαν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, που είδαν προηγούμενους ανόητους πολιτικούς όπως ο Μπους, ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν να σπαταλούν την αμερικανική αξιοπιστία. Αυτοί οι πόλεμοι δεν είναι έτσι. Ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει καλύτερα» είπε και συνέχισε: «Η επιχείρηση «Epic Fury» είναι διαφορετική. Είναι απόλυτα στοχευμένη. Είναι αποφασιστική. Οι στόχοι μας, που μας δόθηκαν απευθείας από τον Πρόεδρό μας που θέτει την Αμερική πρώτα, παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι με την πρώτη μέρα. Δεν είναι οι στόχοι των media, ούτε του Ιράν. Θέλουμε να καταστρέψουμε τους πυραύλους και τους εκτοξευτές τους, το ναυτικό τους και να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο» είπε στη συνέχεια ο Αμερικανός υπουργός, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο κάλυψης των επιχειρήσεων από τα μέσα ενημέρωσης.
Hegseth: A dishonest and anti-Trump press will stop at nothing to downplay progress, amplify every cost, and call into question every step. Sadly, TDS is in their DNA. They want President Trump to fail. But you, the American people, know better.
Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμα ότι «το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα και, όπως η Χαμάς με τα τούνελ της, έχει δυσκολίες, Αλλά τους κυνηγάμε, όπως κανένας άλλος στρατός στον κόσμο», ενώ οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει περισσότερα από 120 ιρανικά πλοία και έχουν χτυπήσει πάνω από 7.000 στόχους σε ολόκληρο το Ιράν. Επανέλαβε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους οποίους οι επιθέσεις με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους έχουν μειωθεί κατά 90% και είπε πως σήμερα επίκειται ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. «Οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να πυροβολούν, το ξέρουμε αυτό, αλλά θα πυροβολούσαν πολύ περισσότερο αν μπορούσαν», είπε ο Χέγκσεθ.
To date, we’ve struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure. That is not incremental—that is overwhelming force applied with precision.
And again today will be the largest strike package yet.
«Το Ιράν τρομοκρατεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα συμφέροντά μας εδώ και 47 χρόνια. Οι βασικοί του κλάδοι δεν είναι ο χάλυβας, η γεωργία ή ο τουρισμός, αλλά η κρατικά χρηματοδοτούμενη τρομοκρατία, οι παραστρατιωτικές ομάδες, τα υπόγεια δίκτυα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και μια βίαιη μεσσιανική ισλαμιστική ιδεολογία που επιδιώκει κάποιο είδος αποκαλυπτικού τελικού σκοπού», συνέχισε ο Χέγκσεθ, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμα και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον Πρόεδρο Τραμπ - "ευχαριστούμε"».
Secretary of War Hegseth: "Our ungrateful allies in Europe should be saying one thing to President Trump: thank you."
Στην ομιλία του, ο Χέγκσεθ δεν ανέφερε τις νυχτερινές επιθέσεις του Ιράν κατά των ενεργειακών υποδομών του Κατάρ, οι οποίες προκάλεσαν ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αρνήθηκε να αναφερθεί σε οποιοδήποτε χρονικό όριο για την επιχείρηση στο Ιράν, αλλά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους. «Πρόκειται για μια σαφή σειρά στόχων. Ο πρόεδρος μας έχει παράσχει κάθε δυνατότητα που χρειαζόμαστε για να το πετύχουμε αυτό, και διαθέτουμε τους καλύτερους στρατιωτικούς στον κόσμο, οι οποίοι το εκτελούν επί τόπου», είπε.
«Τελικά, θα είναι ο πρόεδρος που θα αποφασίσει πότε θα πούμε: “Εντάξει, έχουμε επιτύχει ό,τι χρειαζόμασταν για λογαριασμό του αμερικανικού λαού, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας”», συνέχισε και συμπλήρωσε: «Δεν έχει οριστεί λοιπόν συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».
Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες για να ξεπεράσουν τη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν και στέλνουν μηνύματα στο ιρανικό κοινό, καθώς και σε σημαντικές προσωπικότητες εντός της χώρας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο Πιτ Χέγκσεθ τοποθετήθηκε και για το φερόμενο αίτημα του Πενταγώνου για πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά του Ιράν.
$200 billion… that number could move.
It takes money to kill bad guys.
«Νομίζω ότι αυτό το ποσό μπορεί να αλλάξει, χρειάζονται χρήματα για να σκοτώσουμε τους κακούς», είπε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει το ποσό, το οποίο δημοσίευσε πρώτα η Washington Post το βράδυ της Τετάρτης.
«Θα απευθυνθούμε εκ νέου στο Κογκρέσο και στους συνεργάτες μας εκεί, για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.
