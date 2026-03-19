«Μια τελευταία ευκαιρία»: Γαλλία και Γερμανία προσπαθούν να «σώσουν» το πρόγραμμα για το μαχητικό FCAS

Παρά τις σφοδρές διαφωνίες, οικαιεπιχειρούν να επανεκκινήσουν το κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης του μαχητικού επόμενης γενιάς, με την προθεσμία για συμφωνία να οριοθετείται στα μέσα του Απριλίου.Το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει και την Ισπανία, στοχεύει να αντικαταστήσει τα μαχητικάτης Γερμανίας καιτης Γαλλίας περίπου στο. Ωστόσο, το έργο έχει σταματήσει τους τελευταίους μήνες λόγω διαφωνιών μεταξύ των δύο βασικών εταίρων: της γαλλικήςκαι της γερμανικήςΟ Γάλλος Πρόεδροςδήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του και η Γερμανία θα καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια για να μεσολαβήσουν μεταξύ των βιομηχανιών, ώστε να βρουν κοινό έδαφος. «Απλώς δεν φαίνεται να συμφωνούν. Η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία. Έτσι, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία για να φέρουμε την Airbus και τη Dassault πιο κοντά τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους πριν από μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία και σεβασμό, προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά σημεία συμφωνίας».Ένας Γερμανός αξιωματούχος ανέφερε: «Η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν σε μια τελευταία προσπάθεια διαμεσολάβησης μεταξύ των βιομηχανιών, η οποία θα διεξαχθεί από εμπειρογνώμονες. Λόγω των επικείμενων αποφάσεων για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, το αποτέλεσμα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου».Το FCAS, που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, drones και έναν "στρατιωτικό υπολογιστικό σύννεφο", είναι το επίκεντρο της διαφωνίας μεταξύ των δύο αμυντικών γιγάντων. Ενώ η Γερμανία είναι ανοιχτή στην ανάπτυξη δύο ξεχωριστών αεροσκαφών, οέχει εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτήν την επιλογή.Σύμφωνα με δημοσίευμα του, ο Μακρόν συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο τηςκαι τον διευθύνοντα σύμβουλο τηςτην προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουν το πρόγραμμα. Το θέμα συζητήθηκε επίσης σε διμερή συνάντηση μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του Γερμανού καγκελάριουτην Τετάρτη.