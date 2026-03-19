«Μια τελευταία ευκαιρία»: Γαλλία και Γερμανία προσπαθούν να «σώσουν» το πρόγραμμα για το μαχητικό FCAS
Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν σε μια τελευταία προσπάθεια διαμεσολάβησης μεταξύ των  Airbus και τη Dassault, όπως γνωστοποιήσαν ο Μακρόν και Γερμανός αξιωματούχος από τις Βρυξέλλες

Παρά τις σφοδρές διαφωνίες, οι Γαλλία και Γερμανία επιχειρούν να επανεκκινήσουν το κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης του μαχητικού επόμενης γενιάς Future Combat Air System (FCAS), με την προθεσμία για συμφωνία να οριοθετείται στα μέσα του Απριλίου.

Το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει και την Ισπανία, στοχεύει να αντικαταστήσει τα μαχητικά Eurofighter της Γερμανίας και Rafale της Γαλλίας περίπου στο 2040. Ωστόσο, το έργο έχει σταματήσει τους τελευταίους μήνες λόγω διαφωνιών μεταξύ των δύο βασικών εταίρων: της γαλλικής Dassault και της γερμανικής Airbus Defence and Space.



Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του και η Γερμανία θα καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια για να μεσολαβήσουν μεταξύ των βιομηχανιών, ώστε να βρουν κοινό έδαφος. «Απλώς δεν φαίνεται να συμφωνούν. Η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία. Έτσι, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία για να φέρουμε την Airbus και τη Dassault πιο κοντά τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους πριν από μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία και σεβασμό, προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά σημεία συμφωνίας».

Ένας Γερμανός αξιωματούχος ανέφερε: «Η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν σε μια τελευταία προσπάθεια διαμεσολάβησης μεταξύ των βιομηχανιών, η οποία θα διεξαχθεί από εμπειρογνώμονες. Λόγω των επικείμενων αποφάσεων για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, το αποτέλεσμα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου».

Το FCAS, που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, drones και έναν "στρατιωτικό υπολογιστικό σύννεφο", είναι το επίκεντρο της διαφωνίας μεταξύ των δύο αμυντικών γιγάντων. Ενώ η Γερμανία είναι ανοιχτή στην ανάπτυξη δύο ξεχωριστών αεροσκαφών, ο Μακρόν έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτήν την επιλογή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Μακρόν συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Dassault, Ερίκ Τραπιέ, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Airbus, Γκιγιόμ Φαρί, την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουν το πρόγραμμα. Το θέμα συζητήθηκε επίσης σε διμερή συνάντηση μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς την Τετάρτη.
