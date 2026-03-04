Στον αέρα το σχέδιο για το μελλοντικό ευρωπαϊκό μαχητικό - Dassault και Airbus ερίζουν για την ηγεσία στο πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
Dassault Airbus FCAS Μαχητικό αεροσκάφος

Διαμάχη Γαλλίας και Γερμανίας για το μέλλον του FCAS, ενός προγράμματος αξίας 100 δισ. ευρώ - Το σχέδιο είχε ανακοινωθεί πριν από εννέα χρόνια

1 ΣΧΟΛΙΟ
Το πρόγραμμα της επόμενης γενιάς μαχητικών αεροσκαφών της Γαλλίας και της Γερμανίας ενδέχεται να ναυαγήσει σύντομα, προειδοποίησε μία από τις δύο εταιρείες που έχουν αναλάβει την υλοποίησή του, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ των εταιρειών για το ποιος θα κατασκευάσει τα αεροσκάφη.

Η γαλλική Dassault Aviation δήλωσε ότι ο αμυντικός κλάδος της Airbus, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γερμανία και την Ισπανία, πρέπει να συνεργαστεί στο πρόγραμμα αξίας 100 δισ. ευρώ, διαφορετικά θα μπορούσε να καταρρεύσει.

«Η Airbus δεν θέλει να συνεργαστεί με την Dassault, τελεία και παύλα. Το σημειώνω. Ποτέ δεν είπα ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με την Airbus ή με τους Γερμανούς», δήλωσε ο Ερίκ Τραπιέ, διευθύνων σύμβουλος της Dassault κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη.

Πρόσθεσε ότι «εάν η Airbus διατηρήσει τη θέση της ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με την Dassault, το θέμα έχει τελειώσει».

Εξήγησε μάλιστα ότι «η Dassault ήταν ο επιλεγμένος ηγέτης. Κατανοώ ότι η Airbus δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση, αλλά φροντίζουμε να συμμορφωνόμαστε με τη σύμβαση».

Ο Γάλλος διευθύνων σύμβουλος αμφισβήτησε και τον ισχυρισμό του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ότι το αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της Γερμανίας. Ο γερμανικός στρατός δεν χρειαζόταν μαχητικό αεροσκάφος με πυρηνική ικανότητα, αντίθετα από τη Γαλλία, δήλωσε ο Μερτς τον Φεβρουάριο, επιμένοντας ότι δεν επρόκειτο για πολιτική αλλά για τεχνική διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο εταιρείες, όπως αναφέρει ο Guardian, βρίσκονται σε διαμάχη σχετικά με τον τρόπο κατανομής των εργασιών για τα εξαρτήματα των αεροσκαφών του Future Combat Air System (FCAS), με την Dassault να υποστηρίζει ότι πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο έναντι της Airbus.

Το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει αυτόνομα drones και ένα «cloud επικοινωνιών μάχης», ανακοινώθηκε πριν από σχεδόν εννέα χρόνια, αλλά από τότε η πρόοδος ήταν αργή. Ο Guardian σχολιάζει ότι έχει καταστεί αντιπροσωπευτικό της αδυναμίας της Ευρώπης να συνεργαστεί αποτελεσματικά στον τομέα της άμυνας.

Σε κάθε περίπτωση, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία αναμένεται να αποφασίσουν σύντομα αν θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του προγράμματος ή αν θα εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Έχουν επίσης διατυπωθεί προτάσεις να αποχωρήσει η Γερμανία από το πρόγραμμα υπέρ του ανταγωνιστικού βρετανικού προγράμματος παγκόσμιων μαχητικών αεροσκαφών (GCAP), γνωστού και ως Tempest. Το μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Ιταλία και την Ιαπωνία, αναμένεται να πετάξει πέντε χρόνια νωρίτερα από το FCAS, το 2035.
1 ΣΧΟΛΙΟ

