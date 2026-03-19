Επεισόδιο υψηλού κινδύνου στον Περσικό Κόλπο κατέγραψε η EOS Marine, αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών
Νέο περιστατικό ασφάλειας με σοβαρές προεκτάσεις για τη διεθνή ναυτιλία καταγράφηκε τις πρώτες ώρες της 19ης Μαρτίου 2026 στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ειδοποίηση (MarSec Incident Alert) της EOS Marine.

Η επίθεση, που σημειώθηκε στις 01:30 (UTC), χαρακτηρίζεται ως πλήγμα με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone strike), με την περιοχή ενδιαφέροντος να εντοπίζεται στον Περσικό Κόλπο και ειδικότερα πέριξ του Κατάρ και των γειτονικών χωρών. Η πηγή αξιολογείται με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (high confidence), γεγονός που εντείνει την ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα.

Σύμφωνα με την απεικόνιση του περιστατικού, η ζώνη κινδύνου εκτείνεται σε ακτίνα που καλύπτει κρίσιμα ενεργειακά και ναυτιλιακά σημεία, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων οδών υψηλής σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου και LNG. Η περιοχή αποτελεί έναν από τους πλέον στρατηγικούς κόμβους παγκόσμιου εμπορίου, γεγονός που καθιστά κάθε τέτοιο συμβάν ιδιαίτερα κρίσιμο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η επανάληψη τέτοιων επιθέσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου (war risk premiums), αλλά και σε πιθανές ανακατευθύνσεις πλοίων, εφόσον κριθεί ότι η απειλή κλιμακώνεται. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας από ναυτιλιακές εταιρείες και δυνάμεις επιτήρησης στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη γεωπολιτική συγκυρία στη Μέση Ανατολή, με τη ναυτιλία να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των επιπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές και οργανισμοί ασφαλείας καλούν τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.
