Πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη ανέφερε πως δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε χθες από βλήμα που δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην υποδομή και κανέναν τραυματισμό, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA-ΔΟΑΕ).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο Χ.

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση κατά την διάρκεια του πολέμου για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.

«Έχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές τον Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κάλεσε δε τις δύο χώρες να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής.

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

