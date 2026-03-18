Πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
Πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη ανέφερε πως δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού
Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε χθες από βλήμα που δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην υποδομή και κανέναν τραυματισμό, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA-ΔΟΑΕ).
Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο Χ.
Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση κατά την διάρκεια του πολέμου για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».
Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».
Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.
«Έχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές τον Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κάλεσε δε τις δύο χώρες να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής.
Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο Χ.
⚡️⚡️First strike on a nuclear power plant with Russian staff inside— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2026
Bushehr NPP in Iran has been hit — Rosatom confirms: a projectile struck right next to the operating reactor, in the metrology service zone.
No casualties, no radiation leak… yet.
But around 480 Russian… pic.twitter.com/qnW7OciOZn
Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».
Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.
«Έχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές τον Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κάλεσε δε τις δύο χώρες να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής.
Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.
