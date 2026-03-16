Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Η μουσική αντίδοτο στη φρίκη: Παίζει τσέλο πάνω στα ερείπια του πολέμου στον νότιο Λίβανο και συγκινεί, δείτε βίντεο
Η μουσική αντίδοτο στη φρίκη: Παίζει τσέλο πάνω στα ερείπια του πολέμου στον νότιο Λίβανο και συγκινεί, δείτε βίντεο
Ο Μαχντί έχει τοποθετήσει το μουσικό του όργανο πάνω σε ένα κτίριο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς και μαγεύει με την ικανότητά του
Έντονα συναισθήματα προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στο οποίο ο μουσικός Μαχντί αλ-Σαχλί παίζει τσέλο ανάμεσα στα χαλάσματα και τα ερείπια του πολέμου στο νότιο Λίβανο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Μαχντί στέκεται πάνω σε ένα κτίριο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
Επέλεξε να καθίσει με το μουσικό του όργανο επάνω στα συντρίμμια και μάγεψε με την ικανότητά του αλλά και το κοντράστ συναισθημάτων που προκαλεί.
Κάθε νότα από το όργανό του μοιάζει να αφηγείται μια ιστορία τραγωδίας και πόνου, καθώς αποτυπώνονται οι τραγικές συνέπειες του πολέμου.
Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζεται και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Τον Νοέμβριο του 2024 ο Μαχντί είχε ανεβάσει και πάλι βίντεο στα social media που παίζει τσέλο μέσα στα συντρίμμια στη Βηρυτό.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Μαχντί στέκεται πάνω σε ένα κτίριο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
Επέλεξε να καθίσει με το μουσικό του όργανο επάνω στα συντρίμμια και μάγεψε με την ικανότητά του αλλά και το κοντράστ συναισθημάτων που προκαλεί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κάθε νότα από το όργανό του μοιάζει να αφηγείται μια ιστορία τραγωδίας και πόνου, καθώς αποτυπώνονται οι τραγικές συνέπειες του πολέμου.
Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζεται και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τον Νοέμβριο του 2024 ο Μαχντί είχε ανεβάσει και πάλι βίντεο στα social media που παίζει τσέλο μέσα στα συντρίμμια στη Βηρυτό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα