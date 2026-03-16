Η μία μετά την άλλη αρνούνται το άσυλο της Αυστραλίας οι αθλήτριες της εθνικής Ιράν: Ακόμη μια επιστρέφει στην πατρίδα της
Πρόκειται για την αρχηγό της ομάδας, Ζάχρα Γκανμπάρι - Καταγγελίες για πιέσεις και διεθνής ανησυχία για την τύχη των αθλητριών
Συνολικά επτά μέλη της ιρανικής αποστολής στο Κύπελλο Ασίας (έξι αθλήτριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου) είχαν ζητήσει άσυλο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αυστραλία, προκαλώντας διεθνή αίσθηση.
Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες πέντε από αυτές απέσυραν τις αιτήσεις τους και αναχώρησαν, με τελευταίο παράδειγμα την αρχηγό της ομάδας και πρώτη σκόρερ της εθνικής, Ζάχρα Γκανμπάρι.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επαίνεσαν την απόφασή της, με το πρακτορείο IRNA να αναφέρει ότι «επιστρέφει στην αγκαλιά της πατρίδας», ενώ το πρακτορείο Mehr χαρακτήρισε την απόφαση «πατριωτική».
Zahra Ghanbari, the captain of the Iranian women’s football team, has withdrawn her bid for asylum in Australia, according to Iran’s IRNA news agency, making her the fifth member of the delegation to change her mind.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 15, 2026
Η αυστραλιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι παίκτριες είχαν επανειλημμένα τη δυνατότητα να παραμείνουν και να συνεχίσουν τη διαδικασία ασύλου. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές επέλεξαν να επιστρέψουν, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, σημείωσε ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μέσα σε ένα «εξαιρετικά δύσκολο και πιεστικό πλαίσιο».
Το χρονικό της υπόθεσηςΗ υπόθεση ξεκίνησε όταν η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν ταξίδεψε στην Αυστραλία για διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη χώρα, επτά μέλη της αποστολής αποφάσισαν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο, φοβούμενα αντίποινα αν επέστρεφαν στο Ιράν.
Η απόφαση αυτή συνδέθηκε με ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πατρίδα τους: οι παίκτριες αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο της χώρας πριν από τον πρώτο τους αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική κατάσταση και τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Η στάση τους προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κύκλους προσκείμενους στο καθεστώς, όπου χαρακτηρίστηκαν ακόμη και «προδότριες». Μάλιστα φέρεται να δέχθηκαν έντονες πιέσεις καθώς στον αμέσως επόμενο αγώνα χαιρέτησαν στρατιωτικά.
🔴 Iran’s women footballers refused to sing their country’s national anthem before their Asia Cup match against South Korea on Monday night— Telegraph Football (@TeleFootball) March 3, 2026
🇮🇷 En esta ocasión, antes de enfrentarse a Australia en la Copa Asiática Femenina de la AFC, la selección de Irán ha realizado el saludo militar mientras sonaba su himno.pic.twitter.com/QiZmUzDypv— Real Politik FC (@RPolitikFC) March 5, 2026
Καταγγελίες για πιέσειςΣύμφωνα με μαρτυρίες ακτιβιστών και πρώην αθλητών που έχουν φύγει από το Ιράν, οι παίκτριες δέχθηκαν έντονες πιέσεις για να επιστρέψουν, κυρίως μέσω απειλών προς τις οικογένειές τους που παραμένουν στη χώρα.
Πληροφορίες που μετέδωσαν αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συγγενείς των παικτριών κλήθηκαν για ανάκριση από τις ιρανικές αρχές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να υπήρξαν ακόμη και συλλήψεις ή εξαφανίσεις συγγενικών προσώπων.
Ανησυχία για την τύχη των αθλητριώνΟργανώσεις της ιρανικής διασποράς στην Αυστραλία εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών που επέστρεψαν στη χώρα τους.
Σύμφωνα με εκπροσώπους της κοινότητας, υπάρχει φόβος ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινές, κοινωνικό στιγματισμό ή άλλες συνέπειες λόγω της αρχικής απόφασής τους να ζητήσουν άσυλο.
