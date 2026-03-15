Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Τρεις από τις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους
Από τα επτά αρχικά μέλη της ομάδας, μόνο τρία παραμένουν στην Αυστραλία
Τρία μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, τα οποία είχαν λάβει καθεστώς πρόσφυγα για να παραμείνουν στην Αυστραλία, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας.
Έτσι, από τα επτά αρχικά μέλη της ομάδας, μόνο τρία παραμένουν στην Αυστραλία.
Άλλη μία ποδοσφαιρίστρια είχε δηλώσει προ ημερών ότι θα επιστρέψει.
Σε δήλωσή του ο Τόνι Μπερκ επισήμανε ότι «αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές Αρχές για την απόφασή τους, δόθηκαν στις παίκτριες πολλές ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους».
Μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία για το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών τον Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, έξι παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού έλαβαν βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους για να παραμείνουν στην Αυστραλία, ενώ το υπόλοιπο της ομάδας, που αποτελείται από 26 παίκτριες, πέταξε από το Σίδνεϊ προς τη Μαλαισία στις 9 Μαρτίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα