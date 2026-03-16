Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τις μεγάλες πόλεις, άνοδος της ακροδεξιάς
Οι συνδυασμοί που συγκέντρωσαν πάνω από 10% περνούν στον δεύτερο γύρο - Συμμετοχή 50% στον πρώτο γύρο
Η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα κριθεί στον δεύτερο γύρο που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, καθώς σε πολλές περιπτώσεις θα αναμετρηθούν από δύο έως και πέντε υποψήφιοι. Δικαίωμα συμμετοχής στον δεύτερο γύρο έχουν όλοι οι συνδυασμοί που στον πρώτο γύρο συγκέντρωσαν ποσοστό άνω του 10% των ψήφων.
Η καταμέτρηση των ψήφων έχει ολοκληρωθεί κυρίως στις μικρότερες πόλεις της Γαλλίας, επιτρέποντας τα πρώτα συμπεράσματα για τη δυναμική των πολιτικών δυνάμεων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι η ενίσχυση της παρουσίας της ακροδεξιάς στους δήμους της χώρας. Η ακροδεξιά, η οποία έως σήμερα δεν είχε σημαντική παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, φαίνεται να εδραιώνει πλέον τη θέση της σε αρκετές περιοχές.
Ικανοποίηση από διαφορετικούς πολιτικούς χώρουςΕκπρόσωποι της ακροδεξιάς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Αντίστοιχα, θετική αποτίμηση για τις επιδόσεις τους έκαναν και στελέχη άλλων πολιτικών δυνάμεων.
Συγκεκριμένα, ικανοποίηση εξέφρασαν τόσο εκπρόσωποι της ριζοσπαστικής αριστεράς και του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία όσο και στελέχη του Σοσιαλιστικού κόμματος, επισημαίνοντας τα αποτελέσματα που κατέγραψαν οι υποψήφιοί τους σε διάφορες πόλεις.
Τα αποτελέσματα στις μεγάλες πόλειςΣτο Παρίσι, την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο καταλαμβάνει ο αριστερός υποψήφιος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με ποσοστό 36,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κεντροδεξιά υποψήφια Ραχιντά Ντατί, η οποία συγκέντρωσε το 25% των ψήφων.
Στη Μασσαλία, οι δύο βασικοί αντίπαλοι κατέγραψαν σχεδόν ισοδύναμο αποτέλεσμα. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Φρανκ Αλιζιό και ο αριστερός υποψήφιος Μπενουά Παγιάν έλαβαν από 35,5% έκαστος.
Στη Λιόν, τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ο υποψήφιος των Οικολόγων Γκρεγκορί Ντουσέ και ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Ζαν-Μισέλ Ολά, συγκεντρώνοντας περίπου το 37% των ψήφων ο καθένας.
Στο Στρασβούργο, πρώτη αναδείχθηκε η σοσιαλίστρια υποψήφια Κατρίν Τροτμάν με ποσοστό 25%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος Ζαν-Φιλίπ Βετέρ με 24%.
Στο Μπορντό, την πρώτη θέση κατέλαβε ο οικολόγος υποψήφιος Πιερ Ουρμίκ με 27,7%, ενώ δεύτερος ήρθε ο προσκείμενος στην παράταξη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν υποψήφιος Τομά Καζνάβ, συγκεντρώνοντας το 25% των ψήφων.
Με δεδομένο ότι σε πολλές μεγάλες πόλεις προκρίνονται στον δεύτερο γύρο περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, η τελική έκβαση των δημοτικών εκλογών θα καθοριστεί από τις αναμετρήσεις της Κυριακής, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν τον νέο πολιτικό χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Γαλλία.
