Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, μια έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ.



Η Δήμαρχος της πόλης, Φέμκε Χαλσέμα, δήλωσε ότι θεωρεί πως η έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.



Η αστυνομία και η πυροσβεστική κατάφεραν να επέμβουν άμεσα και η ζημιά στο σχολείο ήταν περιορισμένη.



Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί. Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης, που φαίνεται να δείχνουν το άτομο που πυροδότησε τη βόμβα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι εβραϊκά σχολεία, συναγωγές και άλλοι θεσμοί σε όλο τον κόσμο έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον προηγούμενο μήνα.