Νησί Χαργκ: Το «πολύτιμο κόσμημα» της ιρανικής οικονομίας και η στρατηγική του σημασία
Το 2025 αντιπροσώπευε το 96% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου με 1.538 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως - Ο έλεγχος του νησιού σημαίνει κυριαρχία στις εξαγωγές πετρελαίου
Το Χαργκ: Το «πολύτιμο κόσμημα» της ιρανικής οικονομίαςΤο νησί Χαργκ, που βρίσκεται κοντά στο βόρειο άκρο του Κόλπου, δίπλα στην πόλη Μπουσέρ του Ιράν, είναι από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά σημεία για τη χώρα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε ως το «πολύτιμο κόσμημα» του Ιράν, και όχι άδικα, αφού αποτελεί τον βασικό κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.
“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026
Με δεδομένο το μέγεθος των εξαγωγών του, το Χαργκ συνιστά έναν κρίσιμο πυλώνα της ιρανικής οικονομίας και του ενεργειακού τομέα της χώρας.
Kharg Island is considered Iran's "crown jewel" and its primary oil lifeline, located about 20 miles off its southwest coast in the Persian Gulf.— The Bruiser (@DrHoosierHermit) March 14, 2026
The attack focused on "every MILITARY target" on the island, rather than the vast oil infrastructure, aiming to neutralize the threat…
Η στρατηγική σημασία των πετρελαϊκών υποδομών του νησιούΤο Χαργκ φιλοξενεί 55 δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου, με συνολική ικανότητα πάνω από 34 εκατομμύρια βαρέλια. Παρά τις επιθέσεις, οι δεξαμενές παραμένουν άθικτες και συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία φόρτωσης τάνκερ. Μάλιστα, μια υπερδεξαμενή VLCC ολοκλήρωσε πρόσφατα φόρτωση 2 εκατομμυρίων βαρελιών στο νησί, ενώ και άλλοι μικρότεροι τάνκερ φορτώνονται ή μόλις ελλιμενίστηκαν στην ανατολική πλευρά του νησιού.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το νησί φορτώνει αδιάκοπα τάνκερ με πετρέλαιο από την αρχή του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες, ενισχύοντας τη σημασία του για τις εξαγωγές του Ιράν. Αν και το Χαργκ διαθέτει και θαλάσσια παραγωγή πετρελαίου, η πλειονότητα της παραγωγής προέρχεται από τις σωληνώσεις του ηπειρωτικού Ιράν, οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές του νησιού.
Before everyone gets carried away with the bombing of Kharg Island, there are a few things to know:— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 14, 2026
- It's got a military presence like everything else in Iran. That's what was struck. They'll most likely get replaced ASAP from the mainland.
- It also has 55 crude oil storage…
Το 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της TankerTrackers.com, το Χαργκ αντιπροσώπευε το 96% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, με 1,538 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τα 1,605 εκατομμύρια βαρέλια συνολικά.
Οι αμερικανικές επιθέσεις και οι στρατηγικές επιπτώσειςΜε τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτίθενται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί, η κατάσταση εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Εάν, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν στρατιωτικές υποδομές στο Χαργκ, αυτό ανοίγει τον δρόμο για μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο νησί.
Αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να το καταλάβουν, θα αποκτήσουν έλεγχο πάνω σε έναν ζωτικής σημασίας κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.
Η αμερικανική στρατηγική: Περιορισμός των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίουΑν οι ΗΠΑ καταφέρουν να επιτύχουν τον έλεγχο του Χαργκ, θα αποκτήσουν έναν ασφυκτικό έλεγχο πάνω στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Τεχεράνης να επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και ενδεχομένως μειώνοντας τα έσοδά της από το πετρέλαιο. Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το Ιράν, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο ως πηγή εσόδων.
Εάν η Αμερική καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό της το Χαργκ, δεν θα αποκτήσει μόνο τον έλεγχο μιας σημαντικής οικονομικής πηγής για το Ιράν, αλλά και την ικανότητα να αποκόψει τη χώρα από τη διεθνή πετρελαϊκή αγορά, κάτι που θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες τόσο για την ιρανική οικονομία όσο και για τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.
Η σημασία του Χαργκ για το Ιράν είναι τεράστια, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Παρά τις επιθέσεις που το Ιράν υπέστη, το νησί έχει δείξει την ικανότητά του να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες. Το νησί, το οποίο υπήρξε στόχος επιθέσεων από τον Σαντάμ Χουσείν πριν 40 χρόνια, παρέμεινε λειτουργικό και κατάφερε να συνεχίσει τις εξαγωγές του παρά την καταστροφή πολλών δεξαμενών πετρελαίου.
