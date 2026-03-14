Επιβεβαιώθηκε το πρώτο χτύπημα στο Ιράν από χώρα του Κόλπου: Βαλλιστικοί έφυγαν από αμερικανικό εκτοξευτήρα στο Μπαχρέιν, δείτε βίντεο

Την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση επίθεσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν από χώρα του Κόλπου από την αρχή του πολέμου, συνιστά ένα βίντεο τη γνησιότητα του οποίου επιβεβαίωσαν οι New York Times και δείχνει βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται από έδαφος του Μπαχρέιν.

Το μικρό κράτος του Περσικού φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ, βάση που χτυπήθηκε από την Τεχεράνη την πρώτη μέρα του πολέμου. Από το βίντεο δεν είναι σαφές ποιος εκτόξευσε τους πυραύλους, αν ήταν οι ΗΠΑ ή οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν, ενώ ειδικοί του τομέα άμυνας που ανέλυσαν το υλικό αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από αμερικανικό εξοπλισμό.







Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones κατά των χωρών του Κόλπου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατηγορώντας τις ότι επιτρέπουν στα εδάφη τους να χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμες για επιθέσεις των ΗΠΑ. Η πλειονότητα των χωρών του Κόλπου το έχει αρνηθεί και έχουν δημοσίως αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρόλο που οι περισσότερες από αυτές φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Οι κυβερνήσεις τους φοβούνται ότι η συμμετοχή τους στον πόλεμο θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής



Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν δήλωσε στους New York Times ότι ο στρατός της «δεν έχει συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις». Το βασίλειο παραμένει σιωπηλό σχετικά με το αν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Ιράν από το έδαφός του, ενώ δεν τοποθετήθηκε σε ερώτηση για το αν το βίντεο δείχνει αμερικανικές επιχειρήσεις στο Μπαχρέιν.

Σε αντίστοιχη ερώτηση στην αμερικανική πλευρά σχετικά με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς το Ιράν από το Μπαχρέιν, εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά μέσα στις 7 Μαρτίου και σύμφωνα με την επιβεβαίωση των Times, καταγράφηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αεροδρόμιο στο βόρειο Μπαχρέιν, παρουσιάζοντας δύο πυραύλους να εκτοξεύονται στον αέρα, αφήνοντας πίσω λευκό καπνό, κατευθυνόμενοι βόρεια-ανατολικά προς το Ιράν.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Wes J. Bryant, αναλυτή εθνικής ασφάλειας που υπηρέτησε στην Αεροπορία των ΗΠΑ, και τον Fabian Hoffmann, ειδικό σε πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα, ο εκτοξευτής είναι ένα αμερικανικής κατασκευής όχημα M142 HIMARS.





Η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί HIMARS στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα από τη Διοίκηση Κεντρικής Στρατηγικής των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία εποπτεύει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, περιλάμβανε φωτογραφίες από εκτοξευτές HIMARS σε ακαθόριστη τοποθεσία στην έρημο. Η ανάρτηση ανέφερε ότι οι εκτοξευτές «παρέχουν απαράμιλλη δυνατότητα βαθειάς κρούσης κατά του ιρανικού καθεστώτος».

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 100 πυραύλους και 191 drones κατά του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δηλώσεις της κυβέρνησής του. Η συντριπτική πλειονότητα των επιθέσεων αποκρούστηκε, αναφέρει η κυβέρνηση, όμως την Τρίτη, μια 29χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας, Μανάμα, με το υπουργείο Εσωτερικών να μιλά για «προκλητική ιρανική επίθεση κατά κατοικημένου κτιρίου».

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις πολιτικές υποδομές του Μπαχρέιν, περιλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου, ξενοδοχείων και μονάδας αφαλάτωσης νερού.

Οι επιθέσεις από το Ιράν και η αγορά HIMARS

Το Μπαχρέιν δήλωσε στους Times ότι «υπέστη μια απαράδεκτη σειρά αδικαιολόγητων επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν», προσθέτοντας πως ο στρατός του «δεν έχει συμμετάσχει σε καμία επιθετική επιχείρηση», αλλά «διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί».





Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση τεσσάρων HIMARS — των εκτοξευτών που φαίνονται στο βίντεο — στο Μπαχρέιν τον Αύγουστο του 2025, όμως οι παραδόσεις τέτοιων περίπλοκων συστημάτων όπλων συνήθως χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν. Δεν υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι έχουν παραδοθεί ή ενσωματωθεί στο οπλοστάσιο της χώρας.

Οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι μόνες ξένες δυνάμεις με μόνιμη παρουσία στο Μπαχρέιν, και οι βρετανικές δυνάμεις δεν χρησιμοποιούν HIMARS. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτοξευτές στο βίντεο πιθανότατα χρησιμοποιούνται από αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Τουλάχιστον 12 πολίτες έχουν σκοτωθεί σε όλο τον Κόλπο από τα αντίποινα του Ιράν, καθώς και επτά Αμερικανοί στρατιώτες και έξι στρατιωτικοί και συνοριακοί φύλακες από χώρες του Κόλπου.

Κι ενώ οι περισσότερες χώρες του Κόλπου έχουν καταδικάσει το Ιράν, καμία δεν έχει δημοσίως ενταχθεί στον πόλεμο, ανησυχώντας ότι η συμμετοχή τους σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν μπορεί να προκαλέσει ακόμη περισσότερες επιθέσεις στο έδαφός τους.

Την Πέμπτη, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, φάνηκε να προειδοποιεί τους γείτονες στη Μέση Ανατολή να περιορίσουν τη στρατιωτική τους συνεργασία με τις ΗΠΑ. «Συστήνω να κλείσουν αυτές τις βάσεις το συντομότερο δυνατό», δήλωσε, «διότι πρέπει πια να έχουν καταλάβει ότι η αμερικανική αξίωση για εγκαθίδρυση ασφάλειας και ειρήνης δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ψέμα».