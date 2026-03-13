Συνελήφθησαν 45 άτομα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για διάδοση ψευδών πληροφοριών
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι βιντεοσκοπούσαν διάφορες τοποθεσίες, κατά τη διάρκεια συμβάντων και αναρτούσαν το περιεχόμενο σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι, της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 45 άτομα, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπούς, για «διάδοση ψευδών πληροφοριών, ηχογραφημένων μηνυμάτων και βίντεο», ενώ συνεχίζονται τα πλήγματα του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι «βιντεοσκοπούσαν διάφορες τοποθεσίες, κατά τη διάρκεια συμβάντων και αναρτούσαν το περιεχόμενο σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία.
Φέρεται επίσης ότι «διέδιδαν ανακριβείς πληροφορίες, ικανές να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να προάγουν φήμες».
شرطة أبوظبي: ضبط 45 شخصا لقيامهم بتداول معلومات مضللة وتصوير ونشر مواقع الأحداث pic.twitter.com/Q4E7KZIZz2— العربية الخليج (@AlArabiyaGulf) March 13, 2026
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً من جنسيات مختلفة لقيامهم بتصوير مواقع مختلفة خلال الأحداث الجارية، ونشرها عبر منصات التواصل، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة ومضللة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/sBs6Y6bxGo— مصدر (@MSDAR_NEWS) March 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα