Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Μια 15χρονη νεκρή από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία, επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Μια 15χρονη νεκρή από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία, επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ρωσικό πλήγμα την περασμένη νύχτα στοίχισε τη ζωή σε μια 15χρονη κοπέλα στη βόρεια Ουκρανία σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.
Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ. «Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Facebook, χωρίς να διευκρινίσουν αν επρόκειτο για πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου.
Στο μεταξύ, από την μεριά τους οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη, πως ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία και σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.
Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ. «Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Facebook, χωρίς να διευκρινίσουν αν επρόκειτο για πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου.
Russians attack store and residential area in Semenivka, #Chernihiv region, wounding four#russiaisaterroriststate #terrorussia— Ukrinform-EN (@Ukrinform_News) March 11, 2026
https://t.co/vNnOohuKxL
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.
Ukrainian Defense Forces destroyed the Tikhoretskaya oil pumping station in Krasnodar region, russia, overnight. #UkraineNeverSurrenders #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/f4BMmTTetU— Himars (@HimarsAtacms) March 12, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα