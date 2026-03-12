Μια 15χρονη νεκρή από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία, επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ρωσικό πλήγμα την περασμένη νύχτα στοίχισε τη ζωή σε μια 15χρονη κοπέλα στη βόρεια Ουκρανία σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ. «Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Facebook, χωρίς να διευκρινίσουν αν επρόκειτο για πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου.

Στο μεταξύ, από την μεριά τους οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη, πως ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία και σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

