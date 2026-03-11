Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον επτά
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον επτά
Το κτίριο μιας επιχείρησης έπιασε φωτιά και τρεις γυναίκες και τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και σε ουκρανική επίθεση με drones σε κατεχόμενο έδαφος, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αντίστοιχες αρχές στις δύο χώρες.
Στο Χάρκοβο, «δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι», δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ.
Το κτίριο μιας επιχείρησης έπιασε φωτιά, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τρεις γυναίκες και τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν στην πόλη, που φιλοξενεί πανεπιστήμια και βιομηχανίες και είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστησαν τραυματισμούς λόγω της έκρηξης, διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας», δήλωσε.
Στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στην νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, ουκρανικό drone έπληξε όχημα κοντά στην πόλη Βασιλίβκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, δήλωσε μέσω Telegram ο τοπικός αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Μόσχα, ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι. Ο ίδιος δημοσιοποίησε επίσης μια φωτογραφία που δείχνει ένα κατεστραμμένο όχημα.
Στο Χάρκοβο, «δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι», δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ.
❗ У Харкові внаслідок атаки російських БпЛА на цивільне підприємство у Шевченківському районі загинули двоє чоловіків, ще семеро людей поранені: https://t.co/HunjPwchCt pic.twitter.com/Pm5BY7tSSc— NV (@tweetsNV) March 11, 2026
Το κτίριο μιας επιχείρησης έπιασε φωτιά, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τρεις γυναίκες και τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν στην πόλη, που φιλοξενεί πανεπιστήμια και βιομηχανίες και είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστησαν τραυματισμούς λόγω της έκρηξης, διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας», δήλωσε.
Στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στην νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, ουκρανικό drone έπληξε όχημα κοντά στην πόλη Βασιλίβκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, δήλωσε μέσω Telegram ο τοπικός αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Μόσχα, ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι. Ο ίδιος δημοσιοποίησε επίσης μια φωτογραφία που δείχνει ένα κατεστραμμένο όχημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα