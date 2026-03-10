Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Νέα εταιρεία από τους συνιδρυτές της BioNTech για την επόμενη γενιά φαρμάκων mRNA
Οι τουρκικής καταγωγής επιστήμονες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την εταιρεία που παρασκεύασε τα πρώτα εμβόλια mRNA – Η BioNTech διαθέτει ταμειακό απόθεμα για την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων κατά του καρκίνου
Την αποχώρησή τους από την εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech ανακοίνωσαν οι Εζλέμ Τουρετσί και Ογούρ Σαχίν, που θα ιδρύσουν νέα εταιρεία με στόχο την επόμενη γενιά φαρμάκων mRNA.
Η BioNTech παρασκεύασε τα πρώτα εμβόλια mRNA κατά της COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Το ζευγάρι των τουρκικής καταγωγής επιστημόνων ανακοίνωσε τις αποφάσεις του. «Η Εζλέμ κι εγώ θέλουμε για μία ακόμη φορά να ανοίξουμε νέους δρόμους ως πρωτοπόροι», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δύο ερευνητές και τονίζουν ότι όραμά τους ήταν πάντα «να μεταφράζουμε την επιστήμη σε πρόοδο για τους ασθενείς». Τώρα, τονίζουν, έχουμε την ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε την επόμενη γενιά φαρμάκων mRNA. Τα δικαιώματα και οι τεχνολογίες της BioNTech θα μεταφερθούν σε νέα εταιρία και σε αντάλλαγμα η BioNTech θα λάβει μειοψηφικό μερίδιο στο νέο σχήμα.
Η BioNTech κατέγραψε κέρδη δισεκατομμυρίων με το εμβόλιο κατά της COVID-19 - στο αποκορύφωμά τους, οι πωλήσεις εμβολίων mRNA της εταιρίας έφτασαν σχεδόν τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια και παρά το γεγονός ότι τα έσοδα έχουν συρρικνωθεί μετά το τέλος της πανδημίας, η BioNTech εξακολουθεί να διαθέτει δισεκατομμύρια ως ταμειακό απόθεμα για την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων κατά του καρκίνου και αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από 20 φάρμακα στις φάσεις 2 και 3 κλινικών δοκιμών. Πριν ένα φάρμακο υποβληθεί προς έγκριση προκειμένου να κυκλοφορήσει στην αγορά, οι φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να το δοκιμάσουν κλινικά σε τρεις φάσεις.
