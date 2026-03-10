Νέα εταιρεία από τους συνιδρυτές της BioNTech για την επόμενη γενιά φαρμάκων mRNA



Οι τουρκικής καταγωγής επιστήμονες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την εταιρεία που παρασκεύασε τα πρώτα εμβόλια mRNA – Η BioNTech διαθέτει ταμειακό απόθεμα για την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων κατά του καρκίνου