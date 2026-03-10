Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Σεισμός 6 Ρίχτερ στη νότια Ιταλία, κοντά στη Νάπολη
Η δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, με επίκεντρο κοντά στο Πιεδιμόντε Ματέζε και μικρό εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων
Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026 στη νότια Ιταλία, με επίκεντρο περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης και κοντά στην πόλη Πιεδιμόντε Ματέζε, σύμφωνα με τα πρώτα σεισμολογικά δεδομένα.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 00:03:55 τοπική ώρα Ιταλίας (01:03 ώρα Ελλάδας) την Τρίτη 10 Μαρτίου.
Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε σε 6,0 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 11 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει σε σχετικά επιφανειακό σεισμό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).
Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης (πόλης με πληθυσμό περίπου 959.000 κατοίκους) και περίπου 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πιεδιμόντε Ματέζε (πόλης με περίπου 11.200 κατοίκους).
Η περιοχή βρίσκεται στη ζώνη των Απεννίνων, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωλογικής δομής της ιταλικής χερσονήσου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για ζημιές ή θύματα, ενώ οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.
🔔#Earthquake (#terremoto) M6.0 occurred 20 km SW of #Campobasso (#Italy) 7 min ago (local time 00:03:55). More info at:— EMSC (@LastQuake) March 9, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/VKeoQ5fQ1W
🖥https://t.co/ngTkYy7DKw pic.twitter.com/kVUQAJIiOL
