Ρούμπιο: Το καθεστώς κληρικών του Ιράν οι χειρότεροι απαγωγείς, θέλουν να κρατήσουν σε ομηρία όλο τον κόσμο
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμαναν τη Δευτέρα ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, που έχει στόχο την αποδυνάμωση της ικανότητας της χώρας να απειλεί την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, εξελίσσεται καλά.
Σε δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως ενέργεια που στοχεύει στην αποδυνάμωση «του κορυφαίου απαγωγέα – του Ιράν, που θέλει να κρατήσει σε ομηρία ολόκληρο τον κόσμο», ενώ «επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, πρεσβείες και πολιτικές εγκαταστάσεις των γειτόνων του».
Παράλληλα, επαίνεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες που πολεμούν στη Μέση Ανατολή, λέγοντας: «Ας αφιερώσουμε μια στιγμή για να εκφράσουμε τις σκέψεις και τις προσευχές μας στους γενναίους Αμερικανούς. Όλοι μας νιώθουμε θαυμασμό για την υπηρεσία τους».
Όπως είπε, οι στόχοι της επιχείρησης είναι η καταστροφή της δυνατότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους, η εξουδετέρωση των εγκαταστάσεων παραγωγής τους και η στοχοποίηση του ιρανικού ναυτικού. «Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κάθε μέρα αυτό το καθεστώς στο Ιράν έχει λιγότερα πυραύλους, λιγότερους εκτοξευτές, τα εργοστάσιά του λειτουργούν λιγότερο και το ναυτικό του καταστρέφεται» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η επιχείρηση αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση της απειλής που, όπως υποστήριξε, συνιστά για την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν.
Marco Rubio on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
When it comes to hostage-taking, there has been no worse offender in the world than the clerical regime in Tehran.
They are the worst offenders in the world of terrorism and hostage-taking. pic.twitter.com/H3hBM5JN3D
