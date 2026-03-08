Νέο βίντεο από το πλήγμα στη Μινάμπ: Πύραυλος Tomahawk φαίνεται να χτυπά βάση των Φρουρών της Επανάστασης δίπλα στο σχολείο

Ειδικοί εκτιμούν ότι το πυρομαχικό που φαίνεται στο βίντεο είναι αμερικανικός Tomahawk, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποδώσει την επίθεση στο Ιράν

160 μαθητές στις 28 Φεβρουαρίου.



Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το Mehr News, ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι το πρώτο που δείχνει πυραύλους να πλήττουν την περιοχή και προστίθεται σε ένα σύνολο στοιχείων που φαίνεται να αντικρούει τους πρόσφατους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ



The moment when Israeli and American terrorists struck #Minab school#minabmassacre#MINABSCHOOL pic.twitter.com/kHJEOukowj — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 8, 2026

Στο βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κοντινό εργοτάξιο, διακρίνεται πυρομαχικό συμβατό με αμερικανικό πύραυλο BGM ή UGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), λίγο πριν πλήξει σημείο μέσα στη βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το αμερικανικό ναυτικό χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk, τους οποίους εκτοξεύει από πολεμικά πλοία επιφανείας και υποβρύχια. Σύμφωνα με ειδικούς, το Ισραήλ δεν χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk.



Μιναμπ. Δεκάδες άνθρωποι διακρίνονται στο προσκήνιο να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τα πλήγματα.



Ο Σαμ Λερ, ερευνητικός συνεργάτης στο James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), είπε στο CNN ότι το πυρομαχικό που φαίνεται στο βίντεο είναι συμβατό με αμερικανικό πύραυλο Tomahawk Land Attack Missile (TLAM):



«Πρώτον, ταιριάζει με τα οπτικά χαρακτηριστικά ενός TLAM. Το σταυροειδές σχήμα με τα φτερά τοποθετημένα στο κέντρο και το ουραίο τμήμα στο πίσω μέρος. Δεύτερον, το βίντεο τραβήχτηκε περίπου 250 μέτρα από το πιθανό σημείο πρόσκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι το πυρομαχικό πρέπει να είναι μεγάλου μεγέθους. Αυτό αποκλείει άλλα πυρομαχικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο με παρόμοια οπτικά χαρακτηριστικά, όπως το GBU-69B».



Κλείσιμο



Την περασμένη εβδομάδα, το CNN και και άλλα μέσα ενημέρωσης είχαν δείξει ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα ευθύνονταν για το πλήγμα. Δορυφορικές εικόνες, βίντεο με γεωεντοπισμό, δημόσιες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και η εκτίμηση ειδικών στα πυρομαχικά δείχνουν ότι το σχολείο χτυπήθηκε περίπου την ίδια ώρα με επίθεση που πιθανότατα πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις σε γειτονική ναυτική βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.



Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση πυραύλου Tomahawk την Κυριακή. Όταν είχε ερωτηθεί προηγουμένως για τα πλήγματα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε πει ότι «δεν θα ήταν πρέπον να σχολιάσουμε, δεδομένου ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».



Το νέο βίντεο δείχνει καπνό σε κοντινή απόσταση τη στιγμή του πλήγματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι και γειτονικοί στόχοι ενδέχεται να είχαν πληγεί λίγο νωρίτερα. «Το βίντεο με γεωεντοπισμό δείχνει πύραυλο cruise να πλήττει ένα από τα κεντρικά κτίρια της βάσης», είπε ο Λερ. Πρόσθεσε ότι, παρότι το βίντεο δεν δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης στο σχολείο, «πιθανότατα επρόκειτο για μέρος της ίδιας επίθεσης και θα είχε συνοδευτεί από άλλους, παρόμοιους πυραύλους cruise».



Ένα νέο βίντεο που ήρθε στο φως φαίνεται να δείχνει αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα με στόχο κτίριο στη ναυτική βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία βρίσκεται δίπλα στο δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, όπου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν περισσότεροι απόστις 28 Φεβρουαρίου.Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το Mehr News, ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι το πρώτο που δείχνει πυραύλους να πλήττουν την περιοχή και προστίθεται σε ένα σύνολο στοιχείων που φαίνεται να αντικρούει τους πρόσφατους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος επέρριψε την ευθύνη στο Ιράν.Στο βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κοντινό εργοτάξιο, διακρίνεται πυρομαχικό συμβατό με αμερικανικό πύραυλο BGM ή UGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), λίγο πριν πλήξει σημείο μέσα στη βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το αμερικανικό ναυτικό χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk, τους οποίους εκτοξεύει από πολεμικά πλοία επιφανείας και υποβρύχια. Σύμφωνα με ειδικούς, το Ισραήλ δεν χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk.Καθώς η κάμερα στρέφεται προς τα δεξιά, φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από την κατεύθυνση του δημοτικού σχολείου Shajareh Tayyiba στη. Δεκάδες άνθρωποι διακρίνονται στο προσκήνιο να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τα πλήγματα.Ο Σαμ Λερ, ερευνητικός συνεργάτης στο James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), είπε στο CNN ότι το πυρομαχικό που φαίνεται στο βίντεο είναι συμβατό με αμερικανικό πύραυλο Tomahawk Land Attack Missile (TLAM):«Πρώτον, ταιριάζει με τα οπτικά χαρακτηριστικά ενός TLAM. Το σταυροειδές σχήμα με τα φτερά τοποθετημένα στο κέντρο και το ουραίο τμήμα στο πίσω μέρος. Δεύτερον, το βίντεο τραβήχτηκε περίπου 250 μέτρα από το πιθανό σημείο πρόσκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι το πυρομαχικό πρέπει να είναι μεγάλου μεγέθους. Αυτό αποκλείει άλλα πυρομαχικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο με παρόμοια οπτικά χαρακτηριστικά, όπως το GBU-69B».Άλλοι ειδικοί στα οπλικά συστήματα που συμβουλεύτηκε το CNN συμφώνησαν με αυτή την εκτίμηση και πρόσθεσαν ότι οι TLAM χρησιμοποιούνται συχνά στα πρώτα κύματα επιθέσεων πριν επιτευχθεί αεροπορική υπεροχή. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιο ακριβώς κτίριο χτυπήθηκε, όμως ανάλυση του CNN έδειξε ότι το πλήγμα έπεσε σε κτίριο μέσα ή ακριβώς δίπλα σε ιατρική κλινική που λειτουργούσε το IRGC στη βάση.Την περασμένη εβδομάδα, το CNN και και άλλα μέσα ενημέρωσης είχαν δείξει ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα ευθύνονταν για το πλήγμα. Δορυφορικές εικόνες, βίντεο με γεωεντοπισμό, δημόσιες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και η εκτίμηση ειδικών στα πυρομαχικά δείχνουν ότι το σχολείο χτυπήθηκε περίπου την ίδια ώρα με επίθεση που πιθανότατα πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις σε γειτονική ναυτική βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση πυραύλου Tomahawk την Κυριακή. Όταν είχε ερωτηθεί προηγουμένως για τα πλήγματα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε πει ότι «δεν θα ήταν πρέπον να σχολιάσουμε, δεδομένου ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».Το νέο βίντεο δείχνει καπνό σε κοντινή απόσταση τη στιγμή του πλήγματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι και γειτονικοί στόχοι ενδέχεται να είχαν πληγεί λίγο νωρίτερα. «Το βίντεο με γεωεντοπισμό δείχνει πύραυλο cruise να πλήττει ένα από τα κεντρικά κτίρια της βάσης», είπε ο Λερ. Πρόσθεσε ότι, παρότι το βίντεο δεν δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης στο σχολείο, «πιθανότατα επρόκειτο για μέρος της ίδιας επίθεσης και θα είχε συνοδευτεί από άλλους, παρόμοιους πυραύλους cruise».

Το CNN συνεχίζει τις προσπάθειες να εξασφαλίσει εικόνες από τα υπολείμματα του πυρομαχικού που έπληξε το σχολείο. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κρίσιμα για την απόδοση ευθύνης για ένα πλήγμα και, χωρίς αυτά, οι εκτιμήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικές.



Το Σάββατο, ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στο Ιράν για το πλήγμα στη Μιναμπ, αντικρούοντας τις αναλύσεις του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης.



«Με βάση αυτά που έχω δει, αυτό έγινε από το Ιράν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα ιρανικά πυρομαχικά «πολύ ανακριβή».



Όταν δημοσιογράφος ρώτησε αν αυτό αληθεύει, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απάντησε: «Σίγουρα το ερευνούμε. Αλλά η μόνη πλευρά που στοχοποιεί αμάχους είναι το Ιράν».



Ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο το πλήγμα να πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ για το πλήγμα στο σχολείο της Μιναμπ.