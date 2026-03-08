Την κοινή παραγωγή όπλων μεταξύ Ουκρανίας και Ολλανδίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γιέτεν, συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι, στη διάρκεια επίσκεψης του τελευταίου στο Κίεβο.
«Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.
«Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης - επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», πρόσθεσε.
🇳🇱🇺🇦 Zelensky: I am grateful to the Prime Minister of the Netherlands for such a symbolic visit – coming to Ukraine almost immediately after beginning his work at the head of the new Government.— The Ukrainian Review (@UkrReview) March 8, 2026
I informed Rob Jetten about the situation on the battlefield and about the Russian… pic.twitter.com/0jJXnz1xSm
President Zelensky today in Kyiv with Prime Minister of the Netherlands, Rob Jetten. pic.twitter.com/WjrhykmAms— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 8, 2026
