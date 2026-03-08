Την κοινή παραγωγή όπλων μεταξύ Ουκρανίας και Ολλανδίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ολλανδία Παραγωγή Όπλα

Την κοινή παραγωγή όπλων μεταξύ Ουκρανίας και Ολλανδίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν

Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Την κοινή παραγωγή όπλων μεταξύ Ουκρανίας και Ολλανδίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γιέτεν, συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι, στη διάρκεια επίσκεψης του τελευταίου στο Κίεβο.

«Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.


«Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης - επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», πρόσθεσε.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης