Την κοινή παραγωγή όπλων μεταξύ Ουκρανίας και Ολλανδίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν

Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας