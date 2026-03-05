Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ηνωμένα Έθνη: Περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων ότι περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας του πολέμου.
Ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, τόνισε ότι «ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία των ναυτικών που έχουν επηρεαστεί».
«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή όταν δραστηριοποιούνται στην επηρεαζόμενη περιοχή», πρόσθεσε.
Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου, καθώς και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Από το Σάββατο (28/2), όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο οργανισμός έχει καταγράψει επτά περιστατικά που αφορούν πλοία στην περιοχή, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη επτά.
