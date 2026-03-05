Ηνωμένα Έθνη: Περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένα Έθνη Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός Περσικός κόλπος Ναυτικοί Επιβάτες

Ηνωμένα Έθνη: Περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες

Ηνωμένα Έθνη: Περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων ότι περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας του πολέμου.

Ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, τόνισε ότι «ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία των ναυτικών που έχουν επηρεαστεί».

Από το Σάββατο (28/2), όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο οργανισμός έχει καταγράψει επτά περιστατικά που αφορούν πλοία στην περιοχή, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη επτά.

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί», δήλωσε ο Ντομίνγκες.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή όταν δραστηριοποιούνται στην επηρεαζόμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου, καθώς και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης