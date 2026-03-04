Χαβιέρ Μιλέι: Το ΑΙ βίντεο με τον Τραμπ να... εξαφανίζει Χαμενεΐ και Μαδούρο σε σκηνή διαγωνισμού ταλέντων
Χαβιέρ Μιλέι: Το ΑΙ βίντεο με τον Τραμπ να... εξαφανίζει Χαμενεΐ και Μαδούρο σε σκηνή διαγωνισμού ταλέντων

«Ζήτω η Δημοκρατία, γαμώτο» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο πρόεδρος της Αργεντινής

Το πνεύμα των αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι υιοθέτησε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, για να σχολιάσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε Βενεζουέλα και Ιράν.

Στο ΑΙ βίντεο πρωταγωνιστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια σκηνή που θυμίζει τηλεοπτικά σόου διαγωνισμών με ταλέντα.



Ο Τραμπ φαίνεται να κρατάει ένα κόκκινο πανί ενώ μπροστά του είναι καθισμένοι σε δύο καρέκλες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και ο ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Την ίδια ώρα στο κοινό βρίσκονται ο ίδιος ο Χαβιέρ Μιλέι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το βίντεο κλείνει με τον Τραμπ να... εξαφανίζει τους ηγέτες Βενεζουέλας και Ιράν με τον Μιλέι να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ζήτω η Δημοκρατία, γαμώτο»

