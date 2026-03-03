ΟΗΕ: Στους 787 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν
Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επικαλούμενη την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ανέλθει σε 787.

Χθες, Δευτέρα, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για 555 νεκρούς σε όλο το Ιράν από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων .
