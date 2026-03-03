Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», δείτε βίντεο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επεσήμανε τη σημασία της πρόσβασης στη γνώση και την τεχνολογία για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος





Η κ. Τραμπ ανέλαβε τη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μήνα Μάρτιο, με το θέμα «Τα παιδιά, η τεχνολογία και η εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης».







Στην πρώτη της εμφάνιση ως πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, τεχνολογίας και ειρήνης. Στη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και την τεχνολογία, ώστε να οικοδομηθεί ένας πιο ειρηνικός κόσμος.







Η ειρήνη δεν είναι εύθραυστη Η Μελάνια Τραμπ, απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου, τόνισε ότι «η ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων πολέμων. Επεσήμανε ότι οι κοινωνίες που προστατεύουν τη γνώση και την εκπαίδευση προστατεύουν το μέλλον τους και δημιουργούν κατανόηση και ανεκτικότητα μεταξύ των ανθρώπων. «Τα έθνη που εκτιμούν την μάθηση προστατεύουν το μέλλον τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, η κ. Τραμπ αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκδημοκρατίσει τη γνώση, δίνοντας την ευκαιρία σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Αυτή η «δημοκρατικοποίηση της γνώσης», όπως τη χαρακτήρισε, μπορεί να βοηθήσει στη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος, ενισχύοντας τη μάθηση και προωθώντας την ειρήνη παγκοσμίως.



Κλήση για δράση από τη διεθνή κοινότητα Η Πρώτη Κυρία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενδυναμώσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και να διασφαλίσει την πλήρη πρόσβαση στην τεχνολογία, τονίζοντας την ανάγκη για γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος. Στην ομιλία της, ανέφερε: «Τώρα είναι η στιγμή για τη γενιά μας να ανυψώσει τα παιδιά μας πάνω από την ιδεολογία μέσω της πρόσβασης στη σοφία».



Κλείνοντας την ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη περνά μέσα από την εκπαίδευση και την τεχνολογία. «Η σύγκρουση προκύπτει από την άγνοια, αλλά η γνώση δημιουργεί κατανόηση και ενότητα», δήλωσε, καλώντας τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να ενισχύσουν τη μάθηση και να προάγουν την ειρήνη μέσω της εκπαίδευσης.



