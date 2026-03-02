Διακόπηκε η λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας ύστερα από πλήγμα drone
Διακόπηκε η λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας ύστερα από πλήγμα drone

Η Saudi Aramco θέλει χρόνο για να αποτιμήσει τις ζημιές μετά το πλήγμα αυτό

1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε διακοπή λειτουργίας τέθηκε το σαουδαραβικό διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, το οποίο εκμεταλλεύεται η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco, ύστερα από πλήγμα drone στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η Saudi Aramco θέλει χρόνο για να αποτιμήσει τις ζημιές μετά το πλήγμα αυτό. Πυρκαγιά στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.



Το διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, που βρίσκεται στον Κόλπο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της περιοχής, ικανότητας 550.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

