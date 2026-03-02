H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Διακόπηκε η λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας ύστερα από πλήγμα drone
Διακόπηκε η λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας ύστερα από πλήγμα drone
Η Saudi Aramco θέλει χρόνο για να αποτιμήσει τις ζημιές μετά το πλήγμα αυτό
Σε διακοπή λειτουργίας τέθηκε το σαουδαραβικό διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, το οποίο εκμεταλλεύεται η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco, ύστερα από πλήγμα drone στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πληροφορημένες πηγές.
Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η Saudi Aramco θέλει χρόνο για να αποτιμήσει τις ζημιές μετά το πλήγμα αυτό. Πυρκαγιά στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.
Το διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, που βρίσκεται στον Κόλπο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της περιοχής, ικανότητας 550.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.
Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η Saudi Aramco θέλει χρόνο για να αποτιμήσει τις ζημιές μετά το πλήγμα αυτό. Πυρκαγιά στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.
BREAKING: Iran reportedly struck Saudi oil infrastructure, including Aramco’s Ras Tanura facility — one of the world’s largest oil export hubs. pic.twitter.com/kxoxqclNLo— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Το διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, που βρίσκεται στον Κόλπο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της περιοχής, ικανότητας 550.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.
Workers at Aramco facilities in Saudi Arabia are evacuating following reported Iranian strikes. pic.twitter.com/903atwsLZX— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
🚨The Saudi Aramco oil refinery in Saudi Arabia has halted operations— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026
Sky News Arabia reports this.
Iran continues to relentlessly attack neutral oil monarchies in the Persian Gulf that had little desire to get involved in someone else’s war. pic.twitter.com/gq4P1eYPic
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα