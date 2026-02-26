Ρωσικό drone «κλείδωσε» το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle σε λιμάνι της Σουηδίας
Ρωσικό drone «κλείδωσε» το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle σε λιμάνι της Σουηδίας

Το ρωσικό drone εκτοξεύθηκε από ρωσικό πλοίο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή και έλαβε πορεία προς το πυρηνοκίνητο γαλλικό αεροπλανοφόρο - Δεν έχει γίνει γνωστό εάν καταρρίφθηκε ή εάν επέστρεψε στο ρωσικό σκάφος

Ένα περιστατικό σημαντικής έντασης ανάμεσα σε Ρωσία και Γαλλία καταγράφηκε σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές πριν από λίγη ώρα στο λιμάνι του Μάλμε, στη νότια Σουηδία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν σουηδικά μέσα τα οποία επικαλούνται τρεις διαφορετικές στρατιωτικές πηγές ρωσικό drone κλείδωσε για αρκετά λεπτά ως στόχο το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Μάλμε στα πλαίσια νατοϊκής άσκησης.


Ίδιες πηγές αναφέρουν πως το ρωσικό drone εκτοξεύθηκε από ρωσικό πλοίο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή και έλαβε πορεία προς το πυρηνοκίνητο γαλλικό αεροπλανοφόρο. Έγινε άμεσα αντιληπτό από τα σουηδικά ραντάρ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκκίνησε και η διαδικασία παρεμβολής του.



Δεν έχει γίνει γνωστό εάν το drone κατέπεσε στην θαλάσσια περιοχή έξω από το Μάλμε ή εάν επέστρεψε στο ρωσικό σκάφος.

Το Charles de Gaulle είναι το μόνο πυρηνοκίνητο σκάφος εκτός ΗΠΑ και έδεσε στην Σουηδία για πρώτη φορά.
