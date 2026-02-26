Το 63% των Γάλλων δεν θα ψήφιζε ριζοσπαστική αριστερά και το 45% ουδέποτε θα ψήφιζε ακροδεξιά, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το ποσοστό των ψηφοφόρων των κεντρώων κομμάτων (τα οποία στηρίζουν τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν) που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας ανέρχεται στο 81%, έναντι 66% που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν οποιοδήποτε άλλο κόμμα έναντι του Εθνικού Συναγερμού