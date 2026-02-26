Διάλειμμα για διαβουλεύσεις στις συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη: «Ανταλλάξαμε θετικές και δημιουργικές ιδέες»
Οι συζητήσεις θα επαναρχίσουν το απόγευμα, σύμφωνα με τον μεσολαβητή υπουργό Εξωτερικών του Ομάν
Σε παύση για «διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών» τέθηκαν μετά από περίπου τρεις ώρες την Πέμπτη οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενεύη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ενώ αναμένεται να επαναληφθούν το απόγευμα με τη διαμεσολάβηση του Ομάν.
Την πληροφορία αυτή επαλήθευσε και ο μεσολαβητής υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, λέγοντας πως «σήμερα ανταλλάξαμε δημιουργικές και θετικές ιδέες στη Γενεύη και τώρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν διακόψει τις συνομιλίες για ένα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε αργότερα σήμερα. Ελπίζουμε να σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο».
Στο μεταξύ, τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται επί τόπου κατέγραψαν την αποχώρηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας (αποτελείται από τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) από την κατοικία του πρέσβη του Ομάν στη Γενεύη, όπου διεξάγονται οι επαφές.
Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν και, σύμφωνα με τον Αλμπουσαΐντι, πριν από την έναρξη του τελευταίου γύρου επαφών, επισημάνθηκε ότι οι διαπραγματευτές επιδεικνύουν «πρωτοφανή διάθεση για νέες και δημιουργικές ιδέες», με στόχο «την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με βιώσιμες εγγυήσεις».
Από την Τεχεράνη, βασικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης συμφωνίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο Αλί Σαμχανί ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι μια «άμεση συμφωνία» θα μπορούσε να επιτευχθεί, εφόσον το αντικείμενο των συνομιλιών περιοριστεί στη «μη παραγωγή πυρηνικών όπλων» από το Ιράν.
«Εάν το βασικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων είναι η μη παραγωγή πυρηνικών όπλων από το Ιράν, αυτό συνάδει με τη φετφά του Ηγέτη και το αμυντικό δόγμα της χώρας, και μια άμεση συμφωνία είναι εφικτή», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Σαμχανί, πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος βρίσκεται στη Γενεύη, διαθέτει «επαρκή στήριξη και εξουσιοδότηση για να ολοκληρώσει μια τέτοια συμφωνία».
The U.S. and Iranian negotiating teams were seen leaving the Omani Foreign Minister's residence in Geneva for a break in the talks, which are expected to resume later today. https://t.co/JcRXX1HoN5 pic.twitter.com/3LMwSXlbgF— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) February 26, 2026
