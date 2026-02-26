ΗΠΑ και Ιράν είναι ανοικτές σε «νέες και δημιουργικές ιδέες», λένε οι μεσολαβητές στη Γενεύη: «Δείχνουν ασυνήθιστη ευελιξία»
ΗΠΑ και Ιράν είναι ανοικτές σε «νέες και δημιουργικές ιδέες», λένε οι μεσολαβητές στη Γενεύη: «Δείχνουν ασυνήθιστη ευελιξία»
Η Τεχεράνη μεταβίβασε τις θέσεις της στην Ουάσινγκτον, μέσω του Ομάν - Αν το μόνο θέμα συζήτησης είναι τα πυρηνικά όπλα, τότε μπορούμε να καταλήξουμε άμεσα σε συμφωνία, λέει το Ιράν
Το Ομάν, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανακοίνωσε ότι και οι δύο πλευρές εμφανίζονται ανοιχτές σε «νέες και δημιουργικές ιδέες» στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, συναντήθηκε στη Γενεύη με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ομάν μετέδωσαν ότι οι δύο πλευρές επιδεικνύουν ασυνήθιστη ευελιξία στην αναζήτηση λύσης, εξετάζοντας διαφορετικές προτάσεις για ενδεχόμενη συμφωνία.
Ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων επικεντρώνεται στις προτάσεις που έχει παρουσιάσει η ιρανική κυβέρνηση, καθώς και στις αμερικανικές αξιολογήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, συζητούνται διεξοδικά οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την επίτευξη πιθανής συμφωνίας.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας τόνισε πως «εάν το κύριο θέμα των διαπραγματεύσεων είναι η άρνηση του Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, κάτι που είναι σύμφωνο με τη φετφά του ηγέτη και το αμυντικό μας δόγμα, τότε υπάρχει δυνατότητα άμεσης συμφωνίας».
Η Τεχεράνη μεταβίβασε τις θέσεις της στην Ουάσινγκτον
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπεκαγί, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της προς τις ΗΠΑ μέσω των διαμεσολαβητών του Ομάν. Ο Μπεκαγί, που βρίσκεται στη Γενεύη για τον τρίτο γύρο έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι η διαδικασία ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τετάρτης με συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν.
Όπως πρόσθεσε, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχει και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.
Ο Ισμαΐλ Μπεκαγί τόνισε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα παρακολουθεί στενά τις δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου, υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις των δύο χωρών θα πρέπει να διατυπώνονται απευθείας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι μέσω των μέσων ενημέρωσης.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τεχεράνη συμμετέχει στις συνομιλίες με πολυμελή ομάδα ειδικών, με στόχο την «προάσπιση των εθνικών συμφερόντων», διευκρινίζοντας ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό ζήτημα.
Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ομάν μετέδωσαν ότι οι δύο πλευρές επιδεικνύουν ασυνήθιστη ευελιξία στην αναζήτηση λύσης, εξετάζοντας διαφορετικές προτάσεις για ενδεχόμενη συμφωνία.
Ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων επικεντρώνεται στις προτάσεις που έχει παρουσιάσει η ιρανική κυβέρνηση, καθώς και στις αμερικανικές αξιολογήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, συζητούνται διεξοδικά οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την επίτευξη πιθανής συμφωνίας.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας τόνισε πως «εάν το κύριο θέμα των διαπραγματεύσεων είναι η άρνηση του Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, κάτι που είναι σύμφωνο με τη φετφά του ηγέτη και το αμυντικό μας δόγμα, τότε υπάρχει δυνατότητα άμεσης συμφωνίας».
Η Τεχεράνη μεταβίβασε τις θέσεις της στην Ουάσινγκτον
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπεκαγί, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της προς τις ΗΠΑ μέσω των διαμεσολαβητών του Ομάν. Ο Μπεκαγί, που βρίσκεται στη Γενεύη για τον τρίτο γύρο έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι η διαδικασία ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τετάρτης με συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν.
Όπως πρόσθεσε, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχει και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.
Ο Ισμαΐλ Μπεκαγί τόνισε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα παρακολουθεί στενά τις δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου, υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις των δύο χωρών θα πρέπει να διατυπώνονται απευθείας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι μέσω των μέσων ενημέρωσης.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τεχεράνη συμμετέχει στις συνομιλίες με πολυμελή ομάδα ειδικών, με στόχο την «προάσπιση των εθνικών συμφερόντων», διευκρινίζοντας ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό ζήτημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα