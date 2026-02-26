Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί δυο ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Νεκροί Χιονοστιβάδα Λομβαρδία

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί δυο ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας είκοσι με τριάντα ετών

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί δυο ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα
Δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, εξαιτίας χιονοστιβάδας, στην ορεινή περιοχή Βαλντιντέντρο της βόρειας Ιταλίας, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας είκοσι με τριάντα ετών, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Οι πρώτες βοήθειες των πυροσβεστών και της οικονομικής αστυνομίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, με χρήση δυο ελικοπτέρων, αλλά οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατο των δύο ορειβατών, οι οποίοι φέρονται να είχαν έρθει στην Λομβαρδία από την Γερμανία, για σύντομες διακοπές.

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης