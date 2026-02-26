Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί δυο ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα
Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας είκοσι με τριάντα ετών
Δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, εξαιτίας χιονοστιβάδας, στην ορεινή περιοχή Βαλντιντέντρο της βόρειας Ιταλίας, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας είκοσι με τριάντα ετών, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.
Οι πρώτες βοήθειες των πυροσβεστών και της οικονομικής αστυνομίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, με χρήση δυο ελικοπτέρων, αλλά οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατο των δύο ορειβατών, οι οποίοι φέρονται να είχαν έρθει στην Λομβαρδία από την Γερμανία, για σύντομες διακοπές.
